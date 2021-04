News Monolith Soft

Mercredi, le studio basé à Kyoto annonce vouloir réaliser une "grande expansion" de son personnel de développement de ses jeux. Au total, on dénombre 40 offres d’emploi sur le site de la firme. La plupart d’entre-elles ne mentionnent pas de projet précis, bien que cinq d’entre-elles concernent la licence Zelda, sans pour autant mentionner un projet en particulier.Cette offre d’emploi survient après de nombreuses autres. Aujourd’hui, les effectifs de Monolith Soft se composent de 272 développeurs et développeuses et les nombreuses offres publiées ont mené Monolith à ouvrir un quatrième studio à Tokyo en 2019.On ne sait donc pas grand-chose au sujet de ces offres d’emploi, bien que certaines concernent donc la série Zelda. On sait déjà que Monolith Soft co-développe également la suite de Breath of the Wild. Alors, s’agit-il d’une offre pour la suite de Breath of the Wild ou d’un autre projet sur la licence ? On vous invite à en débattre avec nous sur discord. Source : VGC