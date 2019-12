News La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

Rome ne s'est pas faite en un jour : Monolith Soft est toujours en train de constituer l'équipe qui travaillera sur le développement de la Suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la très attendue suite au jeu phénomène qui a lancé la Switch le 3 mars 2017.Et la société vient de publier une nouvelle offre qui confirme que les recrutements en sont pas encore terminés : on apprend sur cette page que Monolith est à la recherche de divers profils :- Technical artists- Programmers- Planners- Designers- Management SupportLa société a également besoin de freelances pour mener le projet à bien : character modeler, concept art designer, scenario planner et map modeler.Source : Japanese Nintendo