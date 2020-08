News Nintendo Switch (Switch)

Des jeux par millions ce trimestre !

ACNH : déjà 2e au top des million-sellers de la Switch !

Beau trimestre que cette période du 1e avril au 30 juin 2020 pour Nintendo, qui a enregistré rien moins qu'un doublement de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière : lisez notre article pour en savoir plus sur ce sujet.Dans cette actualité, nous souhaitions revenir sur les million-sellers de la Switch, car avec le trimestre incroyable que nous avons vécu, nombreux sont les joueurs qui ont consacré beaucoup de temps et d'argent au jeu vidéo, pour le plus grand bonheur de Nintendo.Quels sont donc les million-sellers de la Switch actualisée au 30 juin 2020 ? Grâce aux données communiquées officiellement par Nintendo, on sait tout !Sorti le 20 mars 2020, soit la semaine du confinement en France, Animal Crossing: New Horizons ne cesse d'émerveiller les analystes depuis sa sortie. Et le total au 30 juin 2020 est absolument colossal, avec 22.4 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa sortie, soit une progression de 10.63 millions d'exemplaires depuis le 1e avril.Autre jeu qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des joueurs, un certain Mario Kart 8 Deluxe. Celui qui est sorti sur Wii U le 29 mai 2014, il y a donc plus de 6 ans, pour sortir à nouveau sur Switch sous une version Deluxe le 27 avril 2017, s'est encore écoulé à 1.97 millions d'exemplaires de plus, rien que sur ce trimestre !Deux nouveautés ont quant à elles réalisé un bon démarrage : Xenoblade Chronicles: Definitive Edition s'est écoulé à 1.32 millions depuis sa sortie, tandis que 51 Worldwide games a tout juste franchi le cap du million d'exemplaires vendus à 1.03 millions d'unités !Tout cela pour dire que grâce à sa performance incroyable, Animal Crossing arrive, en l'espace de 3 mois et 10 jours, à s'imposer en seconde place du top des meilleures ventes globales de la Nintendo Switch, derrière Mario Kart 8 Deluxe qui conforte son avance même ce trimestre !Voici la liste des million-sellers sur Nintendo Switch au 30 juin 2020 :1- Mario Kart 8 Deluxe : 26.74 millions d'exemplaires (+1.97)2- Animal Crossing: New Horizons : 22.4 millions d'ex. (+10.63)3- Super Smash bros. Ultimate : 19.99 millions d'ex.4- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 18.6 millions5- Pokémon Epée & Bouclier : 18.22 millions6- Super Mario Odyssey : 18.06 millions7- Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli : 12.20 millions8- Super Mario Party : 10.94 millions9- Splatoon 2 : 10.71 millions10- New Super Mario Bros. Deluxe : 7.44 millionsPour info, Nintendo n'a pas actualisé ses million-sellers pour les autres consoles de la firme, signe que cela n'a pas dû trop bouger de la fin mars à la fin juin.