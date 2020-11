News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Que contient la version 1.6.0 : notes de version

Le transfert de données désormais possible

La fonction de transfert simple vouspermettra de transférer des données de résident vers une autre console. Ces données incluent le nom, l'apparence et l'équipement durésident, ainsi que son inventaire, son domicile et son espace de rangement. Une fonctionnalité séparée pour toute l'île vous permettra de déplacer vos données de sauvegarde utilisateur ainsi que l'île elle-même et tous ses résidents sur une autre console. Ce service fonctionnera via le logiciel de transfert d'île, disponible gratuitement sur le Nintendo eShop.

Des mesures pour atténuer les effets des "gentils hacks"

Les limites du voyage dans le temps

Mardi, Nintendo annonçait le déploiement ce jeudi 19 novembre d'une nouvelle mise à jour pour son jeu-star de l'année 2020, nommé aux Video Game Awards Animal Crossing: New Horizons ! Aujourd'hui, vous avez donc pu mettre à jour votre exemplaire du jeu vers la mise à jour d'hiver 1.6.0 et ainsi vous préparer aux sympathiques événements que Nintendo a imaginés pour nous occuper jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année, avec notamment la fête du partage et la fête des cadeaux, les noms religieusement corrects donnés à Thanksgiving et à Noël dans le jeu. Découvrons tout cela dans cette news !Pas de mystère quant au contenu de la version 1.6.0 qui devrait maintenant être disponible sur vos consoles pour jouer à Animal Crossing: New Horizons. Comme Nintendo l'avait expliqué mardi, la nouvelle version va nous permettre de pouvoir prendre part à deux événements dans les prochaines semaines :- le Jour du partage- Le jour du cadeauEn outre, et Nintendo l'avait là encore indiqué dans sa vidéo, nous aurons la possibilité de disposer d'espace de stockage supplémentaire en nous rendant au Bureau des résidents, ou Tom Nook se fera un plaisir de faire passer notre inventaire à 2400 items.Rappelons également que cette mise à jour nous permet de faire des emplettes dans la Boutique ainsi que dans la boutiques de miles Nook :- De nouvelles coiffures (miles Nook)- De nouvelles mimiques (miles Nook)- De nouveaux produits saisonniers (Nook Stop)Il faudra également disposer de la mise à jour pour pouvoir recevoir de nouvelles recettes de bricolage, à construire à partir des matérieux de saison que vous ramasserez sur votre ile. Par ailleurs, vous pourrez acheter tout le mois de décembre de quoi décorer votre ile pour que les fêtes de fin d'année se parent de mille couleurs !On se doit aussi de vous parler de la nouvelle fonction de transfert de sauvegarde entre deux Switch. Votre serviteur était par exemple condamné à jouer sur la Nintendo Switch Lite de la rédaction, ayant téléchargé le jeu, au début du confinement, sur ce modèle. On vous fera un petit tutoriel pour vous expliquer tout ça, mais l'idée c'est donc de permettre de transférer sa sauvegarde.Rappelons ce que Nintendo indiquait à ce sujet :Il y a quelques mois, on avait pu découvrir qu'il était possible de dupliquer des objets à l'infini (ou presque, c'était surtout une question de patience !). Nintendo avait rapidement publié une mise à jour pour empêcher ça.Et puis quelques semaines plus tard, sont arrivés les arbres à fragments d'étoiles, que certains ont commencé à vendre contre des tickets Nook miles, ou pire, contre du vrai argent via certaines plateformes en ligne. Là encore, Nintendo y avait mis un terme.Plus récemment, alors qu'on pensait tout ça derrière nous (innocents que nous sommes !), certains joueurs ont continué leur petit jeu, et il faut admettre que certaines iles, avaient, grâce à cela, un peu plus de gueule. Mais avec la mise à jour 1.6.0, c'en est fini. En effet, Nintendo a corrigé un petit glitch qui s'était révélé très populaire ces derniers temps, comme le confirme Polygon dans un récent article, dans lequel on nous explique que le "camo glitch", qui consistait à modifier les textures d'un item pour lui donner la couleur d'un autre, avait été corrigé.Diantre, on ne peut donc plus avoir de Godzilla au corps rouge, ce qui était possible comme le prouve cette photo :Crédit photo : Nintendo EPD/Nintendo (via la chaîne YouTube AbdallahSmash026 Ce glitch permettait de personnaliser les couleurs et de jouer le jeu à fond de cette customisation : vous pouviez opter pour des couleurs pastel sur tous les objets, ou au contraire sur des couleurs chocolat pour tous les objets de la pièce.Mais comme d'habitude avec les petits hacks cosmétiques qui ne servent à rien, ils sont devenus indispensables pour plus d'un joueur, et certains se sont dits que c'était un moyen comme un autre de gagner un peu d'argent, ou dans le meilleur des cas quelques tickets Nook miles...Avec la mise à jour du 19 novembre, cette option n'est plus disponible : les items que vous aviez modifiés, ou acquis modifiés, ont désormais retrouvé leurs couleurs d'origine. C'est dommage, mais compréhensible, compte tenu des dérives occasionnées par le développement de ce bug sur la Toile ces dernières semaines.Voyager dans le temps, dans Animal Crossing, c'est presque un péché. Le terme est un peu fort, mais c'est bien l'idée : depuis le tout premier opus de la série, le fait que les journées du jeu soit calées sur le vrai calendrier a toujours placé la possibilité de voyager dans le temps au coeur d'une certaine forme de controverse.Animal Crossing: New Horizons n'était jusqu'à présent pas si compliqué avec les voyages dans le temps. Dans le pire des cas, vous perdiez vos navets, mais dans le fond ce n'était pas si grave. Mais avec l'ajout de nouveaux événements qu'on est tous impatients de découvrir, comme le jour du partage ou le jour des cadeaux, il fallait que Nintendo imagine des contre-mesures.Et l'une d'elles a été implémentée dans la version 1.6.0 : si vous voyagez dans le temps, le jeu va vérifier que l'horloge de votre console est à la bonne heure. Et si d'aventure vous vous projetez le 24 décembre 2020, rien ne se passera. Vous ne pouvez en fait qu'accéder aux événements qui ont déjà eu lieu, par exemple Halloween, le 31 octobre dernier.Sources : Polygon