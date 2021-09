Mise à jour 13.0.0 Switch : le support audio Bluetooth enfin en place mais avec quelques contraintes

C'est la période des mises à jour pour les consoles du moment et la Switch n'échappe pas à cette règle. Avec un firmware 13.0.0, on pouvait donc s'attendre à l'ajout d'une modification non négligeable après des mises à jour qui avaient porté essentiellement sur la consolidation de la stabilité, la correction de bugs mais très peu de changements pour l'utilisation quotidienne.





Cette fois, c'est la bonne, avec une Nintendo Switch pouvant désormais être appariée avec un périphérique audio Bluetooth. Il suffit après l'installation de cette mise à jour d'entrer dans les paramètres du système et repérer l'option Audio Bluetooth. On sélectionne "Pair" et on laisse la console scanner votre environnement proche pour trouver un périphérique audio Bluetooth compatible et s'y connecter. Nintendo prévient néanmoins que selon votre matériel Bluetooth utilisé, une latence audio peut survenir. A noter que l'audio Bluetooth ne peut pas être utilisé lorsque la communication sans fil locale est active.







Enfin pourrait-on dire, en se demandant pourquoi Nintendo a tant tardé à mettre en place cette possible ?





Un bémol à connaître

La réponse apparaît très vite, il y a une grosse limitation. Si la Switch peut enregistrer jusqu'à 10 appareils sur le système, un seul appareil audio ne peut être connecté à la fois. Autre limitation, lorsque votre console est appareillée à un périphérique audio Bluetooth, vous ne pourrez plus connecter à votre Switch que deux manettes sans fil simultanément. Si vous jouez à deux, pas de problème pour brancher votre paire de Joy-Con et votre manette pro, mais si une troisième personne a envie de jouer avec vous, il faudra une manette filaire obligatoirement pour conserver votre périphérique audio Bluethooh actif, car l'ajout d'un contrôleur sans fil supplémentaire déconnectera votre périphérique audio Bluetooth.







On comprend mieux qu'avec cette limitation, Nintendo a préféré différer l'implantation de cette option, laissant le champ libre à la vente de multiples manettes et en mettant en avant le jeu multi local.





Enfin, dernier aspect non négligeable à tenir compte, les microphones Bluetooth ne sont pas compatibles avec la Switch, même après cette mise à jour Firmware, de quoi décevoir quelques joueurs. Les adaptateurs tiers ont encore le marché pour eux.





Dualshockers fait l'essai avec des AirPods et cela marche



Il n'est pas toujours simple de connecter des AirPods à des produits autres que ceux d'Apple, mais le site Dualshockers a tenté l'expérience après l'installation de ce nouveau firmware de la Switch. Ils conseillent d'ouvrir votre couvercle AirPods avec les AirPods eux-mêmes à l'intérieur en le posant bien à côté de la Switch. En maintenant le bouton à l'arrière enfoncé, on lance l'appairage, visible par une petite lumière banche clignotante (NDLR, n'ayant pas d'AirPods, nous ne pouvons pas confirmer pour le moment, on attend donc vos retours sur le forum et notre Discord).







Rendez-vous ensuite dans le menu d'appairage de la Nintendo Switch pour lancer la séquence du côté de la console. Il faut être patient car le site indique avoir parfois attendu quelques minutes avant de réussir l'appairage entre la Switch et les AirPods, et qu'en cas d'échec, il fallait recommencer les manipulations dans l'ordre des étapes précédentes ( assurez-vous que votre boîtier AirPods ouvert est aussi proche que possible de la Nintendo Switch semble-t-il).



Une fois que vous avez terminé, vous pouvez maintenant utiliser vos AirPods pour écouter de la musique sur votre Nintendo Switch, et vérifier le volume maximal de vos écouteurs dans les paramètres système s'il est trop bas par défaut.









Une mise à jour qui concerne aussi le dock avec port LAN, la consommation en mode veille, le calibrage des manettes et des informations sur votre connexion internet sans fil



Le firmware 13.0.0 apporte également la possibilité de mettre à jour le logiciel des nouveaux docks avec port LAN, ceux vendus avec la Switch OLED qui débarque dans quelques semaines sur le marché. Seule cette version spéciale du dock profite de la mise à jour, rappelons que ce dock peut être aussi bien connecté sur la Switch OLED mais aussi sur les anciennes Switch (la mise à jour des paramètres du docks devant permettre d'activer ces différentes configurations).





On notera que Nintendo pense également aux économies d'énergie en permettant de télécharger des logiciels et du contenu supplémentaire pendant que la console est en veille (paramètre activé par défaut), mais que si vous désactiver le paramètre, la connexion à Internet ne se fera que périodiquement, pour réduire davantage la consommation d'énergie.





La méthode pour lancer « Calibrer les leviers » dans les Paramètres de la console a été modifiée. Désormais, dans les Paramètres de la console, accédez à Manettes et capteurs, sélectionnez Calibrer les leviers, puis inclinez complètement le levier dans n'importe quelle direction et maintenez-le incliné pendant quelques secondes pour commencer la calibration.





Enfin, vous pourrez voir désormais si votre connexion internet utilise la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz (rubrique « État de la connexion » après avoir sélectionné Internet dans les Paramètres de la console).





Il n'y a plus qu'à allumer votre console, qui devrait logiquement vous inviter toute seule à installer ce nouveau firmware.