News Minecraft: Switch Edition (Switch)

Si vous possédez Minecraft sur Nintendo Switch (bedrock), lancez le jeu et connectez vous au magasin. Vous y trouverez un calendrier de l'avent gratuit, accompagné de nombreux packs gratuits.

Parallèlement le titre lance ses soldes du nouvel An, avec un pack de skins gratuit (allez dans le magasins, partie solde et descendez tout en bas pour découvrir toutes les propositions gratuites) et en économisant 33% sur les mondes, les skins et d'autres réalisations des actifs créateurs. Chaque jour, deux articles sont proposés à 75% de réduction, ne ratez pas certaines bonnes occasions.