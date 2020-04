News MotoGP 20 (Switch)

Difficile pour les éditeurs de jeux sportifs de mettre en place une saison 2020 lorsque les courses réelles ont été annulées ou repoussées à cause du Covid-19. En attendant, on peut néanmoins jeter un coup d'oeil sur les évolutions techniques et voir si la Switch commence à être mieux gérée dans la rubrique des simulateurs, les contraintes techniques ayant eu tendance à créer un fossé immense avec les autres plateformes dans les précédents numéros.





La cuvée 2020 a donc apporté un mode Carrière de directeur d'écurie ultra complet et s'est donné pour mission d'apporter une physique encore plus réaliste (un point unanimement salué comme accompli lors des premiers tests, sauf au niveau des dérobades sur pistes glissantes, un peu trop faciles à rattraper), des graphismes améliorés (même si cela reste encore un poil aseptisé), les scans de visage des directeurs d'écurie officiels de MotoGP et de nouvelles animations. On verra que sur cet aspect, tout n'était pas parfait par rapport au contenu d'un premier patch qui arrive pour gommer quelques petits défauts.





Avant de parler du contenu du patch, regardons cette vidéo posté par le site des passionnés LeMagJeuxHighTech, qui nous permet d'avoir un premier aperçu de ce gameplay et de la qualité du rendu atteint désormais sur Nintendo Switch, en mode nomade.

MotoGP 20 sur Switch : gameplay KTM en Italie (Handheld) 26/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le contenu de la version Switch est identique aux autres versions, cette version souffre de quelques défauts avant l'arrivée de ce patch qui corrige les défauts suivants, selon le communiqué de presse de Milestone. Nous aurons donc une amélioration de l'A, l'ajout des cérémonies de podium dans le mode Carrière jusque là absentes seulement sur la version Switch ainsi qu'une scène de victoire dans le championnat pour les modes rapides, les animations des coureurs améliorées, l'apparition d'un indicateur de dégâts.





Mais c'est surtout du côté de l'indicateur de consommation que l'on appréciera l'amélioration, des progrès au niveau de la modélisation des dégâts (au niveau 3D et physique) ainsi qu'une amélioration de la physique des pneus et de la représentation de l'usure des pneus, ce dernier point avait fait tiquer nos confrères lors de leur prise en main de ce jeu.





Pas de miracle cependant, le rendu graphique reste toujours en retrait mais le framerate est bon. On ne sait pas si des corrections ont été apportées au niveau des Joy-con, la prise en main étant nettement moins agréable qu'avec la manette Pro (avec des petits soucis de déconnexion).





Selon Milestone, une mise à jour début mai 2020 devrait apporter l'intégralité du contenu à jour de la saison 2020 (pilote, sponsors....). Fin mai 2020, ajout de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, et mise à jour complète de la saison 2020 pour les Moto2 et Moto3.





Enfin, il faudra patienter fin juin 2020 pour voir enfin l'arrivée de la catégorie MotoE, absente jusqu'à présent sur toutes les versions consoles. A noter que le jeu en ligne n'est pour le moment pas présent et n'a pas été évoqué.







Le dernier aspect concerne le format du jeu sur Nintendo Switch. Que cela soit sur l'eShop ou en vous procurant l'édition physique du jeu, il faudra passer la case téléchargement. Et oui, encore un titre dont le boitier ne contient d'un code de téléchargement, un aspect bien regrettable sur un titre dont la durée de vie est annuelle pour rester à jour. C'est clairement un aspect qu'on n'apprécie pas trop et qui tend à se développer de plus en plus. Et pour télécharger ce jeu, il faut tout de même 9869 Mo d'espace mémoire, ce qui n'est pas rien et prenant un peu de temps, sans oublier la place pour les ajouts que nous venons de citer.





En dépit de ces aspects, MotoGP 20 semble donc une bonne cuvée sur Nintendo Switch, la simulation reprend donc des couleurs sur console Nintendo.





Sources : PR Milestone via Nintendo Everything