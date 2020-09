News Microsoft

Xbox Game Studios Opening Cinematic 22/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quel impact pour les productions futures ?

"L'élément essentiel est que nous sommes toujours Bethesda. Nous continuons de travailler sur les mêmes jeux avec les mêmes studios, et ces jeux seront publiés par nous. Alors, pourquoi ce changement ? Parce qu'il va nous permettre de faire des jeux encore meilleurs à l'avenir. Microsoft est un incroyable partenaire et nous offre un accès à des ressources qui vont faire de nous un meilleur éditeur et développeur. Nous pensons que cela se traduira par de meilleurs jeux pour vous." Pete Hines, vice-président du marketing chez Bethesda.

L'ensemble des emplois sont préservés

"Comme nous, Bethesda est constitué de passionnés qui désirent développer des expériences créatives ultra diverses, en explorant notamment de nouvelles franchises, et en racontant des histoires audacieuses. Tout leur travail va continuer et s’étendre, et nous avons hâte de mettre à leur disposition les ressources et le soutien de Microsoft pour apporter leur vision créative à toujours plus de joueuses et de joueurs." Phil Spencer, vice-président du jeu vidéo chez Microsoft.

Ces deux dernières années, la filiale gaming de Microsoft, Xbox, a fait l'acquisition d'un total de 15 studios à la réputation plus ou moins grande. Ces studios déjà très nombreux regroupent de grands noms tels que Mojang (Minecraft) mais aussi des petits indépendants comme Moon Studio (Ori) sont tous regroupés sous le nom "Xbox Games Studios".Et si depuis le début de cette année incertaine, Xbox avait un peu calmé le jeu (cela n'a pas empêché le constructeur de racheter Obsidian, Ninja Theori ou encore Double Fine, même si dans leurs cas, ce sont de petits studios au statut indépendant), c'était sans compter sur le rachat de ZeniMax Media, et donc des 8 studios lui appartenant, faisant grimper le total à 23 Xbox Games Studios.En effet pour la firme de Redmond, cette transaction de 7,5 milliards de dollars permet de devenir propriétaire des studios id Software (Doom), ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online), Bethesda Games Studios (Fallout, The Elder Scrolls), Arkane Studios Lyon et Austin (Dishonored, Prey...), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo), Alpha Dog (MonstroCity) et Roundhouse Studios (fondé en 2019 avec les équipes de Human Head).Il est évident que ce rachat aura un impact sur les productions futures. Pour ce qui est des productions à venir comme Ghostwire Tokyo et Deathloop prévu pour paraître en tant qu'exclusivité temporaire PS5, Phil Spencer a indiqué que les contrats d'exclusivité seront honorés.Pour les autres jeux, tous sortirons sur consoles Xbox et PC dès leur sortie et pour les autres plateforme (PS5 et Switch), cela se déroulera au cas par cas nous indique-t-il. Il est donc tout à fait envisageable que certains titres très attendus par le grand public à l'instar de The Elder Scrolls 6 ou Starfield par exemple soit exclusif temporairement ou définitivement aux consoles Xbox et PC.A lire aussi : Phil Spencer : Xbox Game Pass ne devrait pas arriver sur d'autres consoles Cependant, les jeux resteront édités par Bethesda Softwork. En effet d'après les indices actuels, le scénario adopté sera le même que celui mis en place avec Mojang depuis que le studio a été racheté en 2014 pour 2.4 milliards de dollars par Microsoft. On peut donc toujours compter sur un éventail assez large de productions Bethesda sur Switch (même si rien n'est confirmé) ou s'attendre à un scénario façon Ori and the Will of the Wisps, sortant quelques mois plus tard sur la nomade de Big N.Ce qu'il faut avant tout rappeler, c'est que ZeniMax Media et l'ensemble des studios appartenant à la société représentent un total de 2300 employés à travers le monde, y compris en France avec Arkane Lyon employant 143 salariés. Ces emplois sont aussi conservés du côté de la direction de tous ces studios.Comme l'énonce Phil Spencer, ce rachat permettra simplement aux équipes de disposer de moyens beaucoup plus importants, comme c'est le cas avec l'ensemble des Xbox Games Studios actuellement.