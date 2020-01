Cet accord prévoit l'arrivée de trois titres de la licence Oddworld sur Nintendo Switch. Il s'agira plus particulièrement de portages de titres déjà sortis, et tous nous sont prévus pour arriver avant la fin de l'année.On retrouvera dès ce 23 janvier Oddworld Stranger's Wrath, ou la Fureur de l'Etranger de ce titre francophone, sur le Nintendo eShop. Le titre connaîtra ensuite une sortie physique en édition, simple ou collector, prévu pour le premier trimestre 2020.Les deux parties accompagnent cette annonce d'une déclaration que l'on vous partage ci-après.Et honneur aux dames, on commence par le commentaire de Sherry MacKenna, confondatrice du studio Oddworld Inhabitant :Le PDG de Microïds, Stéphane Longeard, n'est pas en reste avec cette déclaration :