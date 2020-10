News Metroid Prime 4 (Switch)

Est-il nécessaire de rappeler le chaos qui règne autour des prochaines aventures de Samus ? On indiquera simplement à ceux qui vivraient sur une exoplanète isolée que le Metroid Prime nouveau a été teasé lors de l'E3 2017 , ambiançant les foules autour de la toute fraîche Nintendo Switch, avant une traversée du désert galactique pour que Shinya Takahashi annonce, sur YouTube en janvier 2019 , ledu développement et son transfert chez Retro Studios. Le prototype de jeu, vraisemblablement créé par Bandai Namco, ne répondait alors pas aux standards de qualité attendus par Nintendo.Depuis, Big N comme Retro Studios restent très évasifs autour de Metroid Prime 4, laissant les joueurs investiguer autour des offres d'emploi publiées par le studio texan pour tenter de se rassurer (ou non) sur l'avancement du jeu. Cette fois-ci les impatients ne savent plus trop ou donner de la tête car Retro Studios recherche à la fois trois testeurs , impliquant qu'un mouture du jeu serait déjà jouable, et un story-boarder , qui lui a un rôle fondamental aux prémices de la conception.Bien évidemment, ces interprétations un peu contradictoires impliquent que les recrues soient affectées à Metroid Prime 4, ce que rien ne confirme (ou n'infirme). Mais avec le flou qui entoure le jeu - dont on aura finalement vu qu'un logo vaguement animé en trois ans - et le temps qui semble s'étendre à l'infini avant sa sortie, on ne peut guère se raccrocher qu'à de vagues soubresauts pour alimenter le feu encore tremblotant de la hype.Source : Nintendo Careers via nintendoenthusiast