We are looking for a Lead Producer to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg — Retro Studios (@RetroStudios) August 14, 2020

Ladite offre indique en effet que le studio texan recherche un producteur en chef :Pour rappel, Metroid Prime 4 a été révélé lors de l'E3 2017 dans le but premier de rassurer les fans du retour de la série Metroid après une longue période de coma. Près d'un an et demi plus tard, Nintendo annonce que le développement du jeu repart de zéro suite aux résultats considérés comme insatisfaisants à leurs yeux par le studio initialement en charge du projet (présumé comme étant Bandai Namco Singapour selon Eurogamer ) avant de le remettre de nouveau à Retro Studios, à l'origine des trois premiers volets, avec Kensuke Tanabe à la production.Depuis, Retro enchaîne les offres d'emploi et a pu recruter plusieurs vétérans de l'industrie, mais la dernière en date a de quoi faire lever plus d'un sourcil. Pourquoi rechercher un producteur en chef seulement un an et demi après avoir repris le projet ? Serait-ce pour laisser davantage le champ libre à Kensuke Tanabe pour produire d'autres futures exclusivités de la Switch comme le dernier Paper Mario ?Dans tous les cas, si vous résidez aux États-Unis et êtes éventuellement intéressé par ce poste, vous pouvez toujours postuler en cliquant ici . Notez qu'il faut avoir pas moins de 10 années d'expérience dans le domaine pour avoir une chance de décrocher le job.