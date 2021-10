Metroid Dread : Des développeurs non crédités pour leur travail et une réponse de MercurySteam

Galerie images 16/10/2021

“Je tiens à féliciter sincèrement l'équipe de Metroid Dread pour avoir produit un jeu aussi remarquable. Je ne suis pas surpris de la qualité du jeu, car le talent de cette équipe était énorme. Je le sais de première main car, bien que ne figurant pas au générique du jeu, j'ai fait partie de cette équipe pendant huit mois.”

Roberto Mejías, dessinateur 3D

Un cas loin d’être isolé

Metroid Dread a longtemps été attendu, mais après 19 ans d’attente, il est enfin arrivé pour le plus grand bonheur des joueurs. Et si l’on pouvait craindre le pire pour la licence qui devait faire face à une nouvelle concurrence avec la popularisation du Metroidvania, les développeurs de MercurySteam ont relevé le défi pour proposer un titre de grande qualité, comme nous l’explique KuroGeek dans son test. Les développeurs justement, ce sont eux dont il est question aujourd’hui. En effet, plusieurs d’entre eux se sont exprimés, notamment sur Linkedin. Ils expriment le fait que MercurySteam ait omis de les créditer suite à leur travail sur le jeu.Et le cas de Roberto n’est pas un cas isolé puisqu’ils sont nombreux à s’être plaint de cela. Suite à ces plaintes, un porte-parole de MercurySteam s’est exprimé auprès du journal espagnol Vandal , expliquant la politique officielle du studio sur le sujet.A lire aussi : UN BUG GÊNANT DÉCOUVERT DANS METROID DREAD PEUT EMPÊCHER DE TERMINER LE JEU Il déclare ainsi que la société exige que les développeurs soient restés pendant 25% du processus de développement du jeu (au minimum) afin d’être crédités. Bien que "" puissent parfois être faites pour "".Si l’on peut blâmer (à juste titre) ce "boycott" du travail des développeurs, cette pratique n’est pas pour autant endémique au studio de la péninsule ibérique. En effet, Rockstar Games est très souvent pointé du doigt sur sa politique de crédit qui consiste à mentionner uniquement les développeurs toujours présents dans les rangs du studio au moment la sortie du jeu.De fait, plus d’un millier de développeurs n’ont par exemple pas été crédités pour le travail sur Red Dead Redemption 2 (2018) pour cette raison. Néanmoins Rosckar et MercurySteam ne sont pas des cas d’école puisque de nombreux studios accusent une politique similaire sur le sujet.Des pratiques permises par le manque de législation concernant les crédits dans le secteur, contrairement aux industries du cinéma et de la télévision qui sont très fortement syndiquées et encadrées sur le sujet.Sources : Kotaku Eurogamer et VGC