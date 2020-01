News Metro Redux (Switch)

La compilation étant initialement sortie en 2014, on peut légitiment se demander si le titre peut-être porté sur Switch sans encombre. Si The Witcher 3 a pu le faire, quel jeu antérieur ne pourrait pas, après tout.Le studio en charge du portage n'est autre que 4A Games, le développeur original du titre. Bonne nouvelle d'un côté, puisque le jeu ne quitte pas le nid, mais d'un autre côté, ce sera leur premier développement sur la console de Nintendo, et on sait que cela peut se montrer assez compliqué.Le site Wccftech , en manque de détails techniques sur le portage du titre, a interrogé le studio à ce sujet. 4A Games leur a confirmé que le titre tournera à 30 FPS et en 720p en mode portable, et montera à 1080p une fois docké. Pour rappel, les titres tournaient à 30FPS et 720p surPS3 et 360 en 2014, tandis que la compilation Metro Redux tournait elle à 60FPS et 1080p sur PS4 et 912p et 60FPS sur Xbox One. Sans surprise, la Switch se situerait donc un peu au milieu de tout ça.Le jeu est attendu pour le 28 février sur la console de Nintendo, et on espère voir un tour de force du niveau de The Witcher 3.