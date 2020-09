News Meganoid (Switch)

Graphismes pixelisés mais de qualité, avec au commande le développeur Pascal Bestebroer, qui a déjà dans le passé proposé quelques titres de qualité, voici une arrivée sur l’eShop de la Nintendo Switch qui mérite une petite mise en lumière. Titre résolument orienté SF, disponible sur Steam depuis 2017, il fait penser par de nombreux côtés à Rick Dangerous.

Votre personnage doit s’enfuir d’un gigantesque vaisseau spatial, représentant quatre mondes de quatre niveaux. Pour cela, il va falloir collecter divers objets et notamment des clés vertes, qui vous permettront d’hacker l’environnement de ce vaisseau : désactiver les lance-roquettes, éviter les tourelles, réduire la portée des fusées, augmenter les impacts sur les robots et drones de sécurité lancés à vos trousses. D’autres cartes électroniques de couleurs, utilisées avec les bons ordinateurs, amélioreront vos capacités vitales. C’est donc une proposition de gameplay assez intéressante pour se démarquer du lot commun de l’eShop, en rendant modifiable votre environnement, lui-même modélisé aléatoirement pour rendre chaque partie différente.

Avec trois vies et une gameplay renouvelé en permanence, le titre ne sera pas plié rapidement même si en l’état, les niveaux ne sont pas si nombreux. Et n’espérez pas multiplier les sauvegardes, la version Steam ne permettait qu’une sauvegarde, tout porte à croire qu’il en sera de même sur Switch. Méganoid sera disponible sur l’eShop de votre Switch à compter du 8 septembre 2020 pour 8,99 €. Texte en anglais uniquement mais ce n'est pas vraiment un problème pour ce type de jeu. Taille lilliputienne (58 Mo) et compatibilité avec la manette pro.