News Megabyte Punch (Switch)

We have no idea why this happened nor were we notified by Nintendo about this. We have reached out but have yet to receive a response. At the time of writing, the game has been unavailable for purchase for at least 12 hours in Europe and Australia.

Nous n’avons aucune idée sur les raisons qui ont poussé Nintendo à faire cela et nous n’en avons pas été informé. Nous les avons contacté et attendons une réponse. Au moment où nous écrivons ces lignes, cela fait 12 heures que le jeu est indisponible à l’achat en Europe et en Australie

Le 16 mai, soit à peine une semaine après la sortie du titre, Team Reptile, développeur de Megabyte Punch, s’est étonné du retrait de son jeu des eShop européen et australien :La situation a fort heureusement évolué ce week end, et nous en avons appris un peu plus sur ce nouvel imbroglio de l’eShop.Ce retrait est finalement dû à un changement de classification d’âge intervenu en Russie et en Allemagne, faisant passer le jeu d’un « +10 » à « +12 », ces deux pays n’utilisant pas le PEGI mais leur propre classification. Afin d’éviter tout conflit, Nintendo a préféré retirer le jeu de l’eShop pour qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains, le public conseillé n’étant plus le même, même si l’écart d’âge n’est pas énorme.Si Team Reptile se montre en désaccord total avec ce changement de classification, ils ont néanmoins soumis un patch à Nintendo qui devrait corriger le tir. Et si le développeur ne comprend pas pourquoi le jeu a été retiré de tous les stores et non seulement en Allemagne et en Russie, il confesse avoir « raté » le message de Nintendo les informant du retrait de leur jeu de l’eShop.Tout devrait rentrer dans l’ordre assez vite donc.Ce n’est pas le premier problème de communication autour de l’eShop depuis la crise du coronavirus, puisque Indivisible avait lui aussi été victime d’un manque de compréhension entre Nintendo et l’éditeur. Espérons que cela reste ponctuel et ne se généralise pas, même si Nintendo ne semble ici pas vraiment en cause.Source : Nintendo Everything