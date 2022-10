Matchpoint - Tennis Championship tente le break sur Switch

Publié par Kalypso Media et développé par Torus Games, Matchpoint - Tennis Championship est le nouveau challenger qui tente de détrôner Top Spin 4 dans le cœur des fans. La tâche n'est clairement pas simple mais en l'état, Matchpoint a déjà du potentiel, à améliorer par quelques corrections de bugs sur les autres plateformes. On attend de voir ce que cela donnera sur Switch. Prévoyez 49,99 € et 2,6 Go d'espace de libre pour accueillir ce nouveau titre. Une petite promotion de lancement ramène le tarif à 44,99 € jusqu'au 9 novembre 2022. Le point à retenir est la possibilité d'affronter vos amis en cross-play, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent !



Le jeu propose une expérience de jeu immersive et dynamique à travers son mode carrière, son système unique de rivalité, une physique réaliste pour les balles et un mode multijoueur avancé. Choisir le bon coach est essentiel afin d’avoir le meilleur style de jeu. De plus, la stratégie et la prise de décision sont deux éléments cruciaux pour devenir le prochain champion du tennis.

Sur le court virtuel, les joueurs peuvent affronter leurs amis, quelle que soit leur plateforme de jeu grâce à la fonctionnalité cross-play. Ils peuvent également faire face à l’une des 16 stars mondiales du tennis : Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Taylor Fritz et Pablo Carreño Busta. De plus, dans la version physique du jeu intitulée Legends Edition, Tim Henman et Tommy Haas sont également disponibles.

Matchpoint: Tennis Championships - Official Release Trailer 20/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques principales :

Comme nous pouvons le voir, nous avons pas mal de stars réputées ou des stars montantes de la jeune génération. Exit en revanche les grands stars multi-titrées ou venant juste de prendre leur retraite.• Débutez votre aventure en mode solo ou en multijoueur en ligne : Le mode carrière complet et son système de classement basé sur le mérite permet un matchmaking précis et compétitif.• Créez votre avatar 3D : Choisissez votre look, vos habits et votre façon de jouer à l’aide d’options de personnalisation des véritables techniques de jeu telles que le choix d’être droitier ou gaucher, ainsi que celui de faire des revers à une ou deux mains.• Dominez le court en tant que professionnel du tennis : Matchpoint – Tennis Championships propose 16 stars internationales du tennis comme Nick Kyrgios, Kei Nishikori et Amanda Anisimova.• Personnalisez intégralement votre athlète et ses vêtements : Le jeu propose du matériel issus des plus grandes marques du tennis telles que UNIQLO, HEAD et bien plus encore, offrant aux joueurs la possibilité d’utiliser leurs propres affaires, de la raquette aux vêtements. Il est également possible de débloquer un équipement spécial en remportant des matchs compétitifs.• Maîtrisez tous les coups et tirs avec style : Déterminez les résultats d’un rallye en choisissant les meilleures techniques.• Affrontez des concurrents en mode local ou dans des matchs en ligne : Triomphez une I.A exigeante ou vos amis et rivaux.• Etudiez les mouvements et tactiques de vos adversaires : Analysez vos concurrents et apprenez leurs points forts ainsi que leurs faiblesses afin de bénéficier d’un avantage tactique avant le match.• Entraînez-vous afin d’atteindre la perfection : Engagez un coach personnel pour parfaire vos compétences. Améliorez vos forces et diminuez vos faiblesses à l’aide du système de coaching et des modules d’entraînement individuel.• Perfectionnez vos tactiques dans les modes « Training » et « Practice » : De nombreux mini-jeux vous aideront à devenir le meilleur sur le court.• Participez à des matchs amicaux dans des lieux spectaculaires à travers le monde : Chaque court possède ses propres caractéristiques qu’il vous faudra étudier afin d’adapter votre jeu.• Le mode « replay » : Enregistrez vos meilleurs moments dans le but de vous améliorer.