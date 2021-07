Tokyo 2020 - Flag Handover // Highlights 23/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Décollage imminent (Nintendo Switch) 23/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – le jeu vidéo officiel

Bande-annonce de Tokyo 2020 Olympics: The Official Video Game 23/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Préparez-vous à libérer l'athlète qui sommeille en vous en créant votre avatar, en personnalisant ses compétences et en choisissant le costume parfait. Pourquoi se contenter d'une tenue de sport standard quand vous pouvez occuper le devant de la scène en tant que pirate, astronaute ou cow-boy ?Choisissez parmi 18 épreuves sportives amusantes, du tennis au football en passant par le 100 m, le basketball et la boxe. Il y a toujours un record à battre et une revanche à prendre.Viser l'or n'a jamais été si divertissant !

Prévu pour l'année dernière, les jeux olympiques de Tokyo ont fait les frais de la pandémie mondiale. Repoussé à cette année, il s'agira de la première édition de ces jeux sans public afin d'éviter un retour épidémique.Afin de promouvoir Tokyo 2020, le premier ministre japonais Shinzo Abe avait enfilé la salopette de Mario pour apparaitre dans un célèbre tuyau vert.Pour l'heure, nous ne connaissons pas les détails de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, mais notre plombier préféré (ou Docteur Mario) pourrait faire une apparition.Si vous désirez suivre la cérémonie d'ouverture, rendez vous à 13h sur France 2 (partenaire des Jeux Olympiques)En attendant, vous pouvez obtenir une ou plusieurs médailles avec 2 jeux Switch déjà disponible.On ne présente plus cette collaboration entre le plombier et le hérisson bleu de SEGA.Au programme de cette édition, Une quarantaine d'épreuve (dont les 4 nouvelles officielle : Le Surf, Le Skateboard, l'escalade et le Karaté), un mode histoire vous plongeant dans les JO de 1965 ou nos compères s'affrontent en 2D.Vous pouvez retrouver le test de Puissance Nintendo juste ici Pour les amateurs de compétitions sportives "plus réalistes", voici le jeux officiel de la compétition produit par SEGA.18 épreuves vous attendent avec la possibilité de customiser les athlètes avec différents costumes (cosmonautes, cow-boy, …). Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le jeu juste ici Que le meilleur gagne, et n'oubliez pas : Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort ("citius, altius, fortius").