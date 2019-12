News Mario Kart Tour (mobile)

La Saison des Fêtes commence !

Mario Kart Tour - Holiday Tour Trailer 18/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Affrontez vos amis dans la Coupe Birdo

Les défis de la Saison des Fêtes

Défi Saison 1 de la Saison des Fêtes

Défi Saison 2 de la Saison des Fêtes

Défis Or de la Saison des Fêtes

Les offres de la boutique de la Saison des Fêtes

Les promos de la Saison des Fêtes 18/12/2019



A gagner dans le tuyau vert

Aidez-nous à aider la communauté !

Comme tous les mercredis, une nouvelle saison commence dans Mario Kart Tour : les compteurs sont remis à zéro pour le classement hebdo, de nouveaux défis remplacent ceux de la quinzaine écoulée, offrant aux joueurs de nouvelles chances de gagner toujours plus d'étoiles, Saint Graal vers de sympathiques récompenses !Du mercredi 18 décembre 2019 au mercredi 1e janvier 2020, les joueurs vont pouvoir prendre part à la Saison des Fêtes.Cette saison met Pauline et Yoshi à l'honneur comme personnages jouables à débloquer via les Tirs, et c'est Yoshi (renne) qui ouvre le bal dès aujourd'hui. Rappelons que pour 5 rubis, vous pouvez déclencher un tir. Si vous attendez d'avoir 45 rubis, vous pourrez alors déclencer 10 tirs, et ainsi avoir un tir gratuit...On vous explique dans cet article tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer dans cette nouvelle saison, parce que deux semaines... ça passe vite !Il vous faudra terminer les trois premières coupes avant de pouvoir prendre part à la Coupe Birdo, la coupe classée de cette quinzaine - et accessoirement disposer de 21 super étoiles, ce qui n'est pas très compliqué en soi.Nintendo a actualisé la liste des défis qui vous permettront d'amasser super étoiles, rubis et pièces d'or. Les défis de la Saison des Fêtes sont :- Défis Saison 1 : défis classiques- Défis Saison 2 : autres défis classiques qui seront débloqués en milieu de semaine prochaine- Défis Or : si vous avez acquis le Pass Or, ce sont des super étoiles supplémentaires que vous allez pouvoir amasser9 défis vous attendent cette quinzaine sur cet écran :- Obtenir 5 fois la mention Excellent en faisant un combo- Faire mouche 10 fois avec une banane- Utiliser 30 fois un champi turbo- Renverser ses adversaires avec un méga champi- Obtenir un score d'au moins 9000 avec un pilote cornu- Profiter 3 fois de l'aspiration en une seule course pour bénéficier d'une accélération- Obtenir un score d'au moins 7000 avec un pilote à carapace- Effectuer un combo x30 ou plus- Renverser 3 fois ses adversaires pendant un vol planéLa liste des défis 2 de cette quinzaine n'est pas encore connue. Nous actualiserons cet article lorsqu'elle sera mise à jour dans le jeu.Voici la liste des 9 défis à accomplir pour gagner des Super Etoiles dans ces défis Or :- Décrocher la 1e place dans une course de catégorie 200cc ou plus- Réaliser 50 figures- Effectuer 20 ultra mini-turbos- briser 5 pots- Obtenir un score d'au moins 10000 avec un pilote à cravate- Renverser 10 bonshommes de neige (plutôt facile grâce au circuit Alpes DK de la Coupe Yoshi, première coupe de cette saison des fêtes !)- Tirer 5 Bob-ombs au but en une seule course avec un pilote moustachu- Renverser 3 tuyaux en une seule course- Obtenir un score d'au moins 10000 sur 5 coursesSi Mario Kart Tour est un jeu free to play, les occasions de dépenser de l'argent sont nombreuses, et on l'avoue parfois un peu tentantes.Plusieurs offres spéciales sont donc proposées :- Lot Aile du nouvel an 2020 : pour 2.29€, vous obtenir l'aile du nouvel an 2020 et 5 rubis en tout. Les circuits préférés de l'aile 2020 seront tous les 3e circuit de chaque Coupe- Lot Birdo : pour 21.99 €, cette offre vous permet d'avoir 45 rubis, Birdo, et un Ticket Points du pilote+- Lot Turbo Birdo : pour 43.99 € (!!), vous obtenez 90 rubis, l'aile fleurie rose et le véhicule Tubro BirdoOn l'a dit plus haut, deux nouveaux personnages pourront être ajoutés à votre liste de pilotes cette quinzaine... avec un peu (beaucoup) de chance. Il s'agit de Yoshi renne et de Pauline en tenue de soirée. Cette semaine, seul Yoshi renne est disponible.Le 2e circuit de chaque coupe sera le circuit préféré de Yoshi renne.Notez que les tirs permettront également de gagner deux nouveaux items pendant la Saison des Fêtes de Mario Kart Tour :- Le traineau comme véhicule spéciale de la saison- Les cadeaux comme aile spéciale de la saisonNous allons dans les prochaines heures découvrir les circuits et vous proposer quelques astuces dans cet article pour accomplir les défis plus facilement. Il est toujours intéressant de commencer par lire la liste des défis du moment, de façon à pouvoir, lorsque vous démarrez une course, vous souvenir que sur tel circuit, vous pourriez facilement réaliser des dérapages, ou dans tel autre renverser des bonshommes de neige !A lire aussi : comment bien démarrer dans Mario Kart Tour ? De votre côté, en commentaire sur la version desktop de Puissance Nintendo, vous pouvez vous aussi partager vos astuces avec les lecteurs, et nous les ajouterons avec plaisir dans l'article régulièrement pour aider nos lecteurs à réaliser les meilleurs scores !Bon jeu à tous !