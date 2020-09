News Mario Kart Tour (mobile)

Personnages de la Saison de Los Angeles 24/09/2020



Saison de Los Angeles Mario Kart Tour 24/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a ouvert hier la nouvelle saison de Mario Kart Tour : la Saison Los Angeles bat désormais son plein et vous proposera d'ajouter si vous avez un peu de chance le personnage Mario Sunshine à votre roster.Voici la bande-annonce de cette nouvelle quinzaine qui sent bon l'été en dépit de l'automne qui commence :Parmi les personnages, outre Mario qu'on pourra gagner cette semaine, la semaine 2 nous proposera de retrouver Dixie Kong et Funky Kong. De nouveaux karts et accessoires thématisés seront également proposés, moyennant quelques euros parfois sonnants et trébuchants :- Le lot Crache-feu étoilé à 21,99 € contenant 1 Points du Kart +, 45 rubis et le véhicule Crache-feu étoilé.- Le lot Aile étoilée à 43,99€ contenant 90 rubis, Wario et l'aile étoiléePendant les deux prochaines semaines, l'événement Pièces à gogo aura lieu les mardis. L'argent collecté vous permet ensuite de faire des emplettes dans la boutique du jeu, comme des améliorations d'équipement, de nouveaux équipements et de nouveaux personnages. Mais ne soyons pas dupes : les abonnés au Pass Or sont ceux qui auront accès aux personnages et items dont on a le plus envie, parce qu'ils brillent, souvent, mais aussi parce qu'on veut toujours ce que l'on n'a pas !Bon jeu à tous !