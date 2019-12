News Mario Kart Tour (mobile)

Petite mise à jour pour Mario Kart Tour aujourd'hui, mais mise à jour quand même qui fait passer le jeu en version 1.4.0, avec de nouvelles façons d'afficher certaines informations, et de nouvelles informations concernant les autres joueurs contre lesquels vous essayez de vous classer. Tout cela en attendant la Beta du mode multijoueur, bien entendu !Préparez-vous, si ce n'est déjà fait, à patienter un peu lors du prochain lancement du jeu mobile Mario Kart Tour : avec ses 205.6 Mo de données à télécharger puis ses 88 Mo de données complémentaires une fois la mise à jour terminée, la version 1.4.0 semble avoir abusé des bonnes choses... alors que les Fêtes n'ont pas encore commencé !Cette mise à jour nous apporte quelques changements cosmétiques dans le jeu, avec des informations supplémentaires au sujet des joueurs contre lesquels vous êtes opposés dans la Coupe Classée. Voici par exemple les infos que vous pourriez voir au sujet de votre dévoué (et ainsi constaté que quels que soient ses efforts, ses scores sont pitoyables...). Cela permet d'expliquer certaines performances, même si sur la capture ci-dessous on voit surtout quelle combinaison de personnage, de kart et d'aile il ne faut pas prendre :)Du côté des menus, on sait désormais facilement si un personnage, un kart ou une aile sont disponibles dans la boutique, que ce soit dans un Tuyau de chance ou dans une promotion du magasin. Vous voyez ci-dessous le petit tuyau vert et la petite icône violette qui symbolise la promotion en cours. On reconnait que ça peut effectivement inciter à craquer en voyant qu'on n'a aucun personnage dûment sélectionné par Nintendo pour cette course.Dans ses notes de version, Nintendo indique que la beta multi joueurs est en approche : on rappelle en effet que pour l'instant, vous jouez contre des avatars mais vous ne les rencontrez pas en vrai. On suspecte Nintendo d'attendre que la 4G soit 100% disponible dans le métro lyonnais pour activer la fonctionnalité et éviter bien des crises de nerfs à votre serviteur !Bon jeu à tous !