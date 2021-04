News Mario Kart Tour (mobile)

Mario Kart, que cela soit sur Switch ou sur mobile, c'est une valeur sûre. Et même si les sensations du jeu mobile sont loin d'égaler l'édition console, la variété des décors de courses et le nombre impressionnants de pilotes disponibles dans le jeu (avec les véhicules et les parapentes spéciaux, ceux que l'on croise les doigts pour espérer les obtenir au tirage du canon, tirage aléatoire souvent décevant malheureusement pour votre serviteur) ont séduit les joueurs. N'oublions pas que Mario Kart Tour est gratuit à la base et qu'il contient des microtransactions pour les joueurs les plus pressés, mais ce n'est pas obligatoire !





Selon un nouveau rapport de Sensor Tower, Mario Kart Tour a dépassé les 200 millions de téléchargements dans le monde, soit un beau succès pour la firme sur le marché mobile. Certes cela reste en retrait du poids lourds Fire Emblem Heroes mais il faut noter qu'en un an (voir le graphique ci-dessous), Mario Kart Tour a tout de même rapporté 93 millions de dollars à Nintendo (et son partenaire).







On notera ainsi que Fire Emblem Heroes a rapporté 163 millions, Animal Crossing Pocket Camp un joli 78 millions, Dragalia Lost 22 millions (logique le jeu n'est pas disponible dans tous les pays) et Dr. Mario World un pauvre 6 millions.

Si durant l'année écoulée, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Mario Kart Tour a été le deuxième jeu de Nintendo à générer le plus de revenus, le cumul des gains depuis la sortie de l'application sur App Store et Google Play dépasse désormais les 200 millions de dollars. Cela commence à compter !

Si l'on regarde qui dépense le plus, en première place on retrouve les joueurs américains, avec 37,6 % des sommes récoltés. En second nous avons le Japon avec 28% des dépenses mondiales des joueurs. Et petite surprise, preuve du succès du jeu chez nous, c'est la France qui se classe 3e avec 7,3% des dépenses.





D'autres données sont présentées par le site d'analyse. On apprend ainsi que 63,4 % des revenus proviennent de l'App Store (Xavier, arrête de jouer au jeu si tu veux te payer ta BMW !) et 36,6 % des revenus proviennent de Google Play.

Le hit parade des téléchargements du jeu

- L'App Store représente 43,8 % des installations.





Mario Kart Tour n'est pas le champion de la catégorie sur mobile

Malgré de si bons résultats, Mario Kart Tour n'est que le quatrième titre générateur de revenus de la catégorie du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.



Malgré tout, si l'on considère uniquement le marché américain, Mario Kart Tour a été le deuxième jeu mobile générateur de revenus au cours de cette période, avec 35 millions de dollars.

Malgré tout, si l'on considère uniquement le marché américain, Mario Kart Tour a été le deuxième jeu mobile générateur de revenus au cours de cette période, avec 35 millions de dollars.





Un chiffre simple est à retenir : Mario Kart Tour a rapporté 7,7 millions de dollars par mois en moyenne dans le monde l'année dernière. On comprend que Nintendo va encore bichonner un moment cette poule aux œufs d'or.



- Les États-Unis sont en tête en termes de téléchargements avec 37,4 millions de téléchargements, soit 18,6 % du total.- Le Brésil occupe la deuxième place avec 9,4 % de tous les téléchargements.- Le Mexique est troisième avec 7,8 % de tous les téléchargements.- Google Play représente 56,2 % des installations mondiales à ce jour.Source : Sensor Tower.