News Mario Kart Tour (mobile)

Comment savoir quelle version de Mario Kart Tour vous avez sur votre smartphone ?

Mise à jour de Mario Kart Tour 20/01/2020



A mercredi pour la suite de la saison des glaces

Nintendo indique dans les notes de mise à jour dans Mario Kart Tour que la version 1.6.0 est maintenant disponible dans vos Stores préférés : vous pouvez ainsi réaliser un update du jeu vers cette nouvelle version et certainement ne rien remarquer du tout, puisque la mise à jour, bien qu'obligatoire, ne fait que régler des bugs du jeu.Au lancement de Mario Kart Tour, la version installée est signalée en haut à gauche de l'écran d'accueil : vous voyez ici que nous sommes passés en version 1.6.0 après avoir réalisé la mise à jour.Cette nouvelle version s'accompagne d'un téléchargement de 11 Mo de données complémentaires : ceux qui ont un petit forfait de données Internet mobiles préféreront donc réaliser cette mise à jour depuis un réseau Wifi.Pendant ce temps, la Saison des glaces bat son plein dans Mario Kart Tour. Nous vous avons présenté la première partie de la saison dans notre Journal de Mario Kart Tour et d'ailleurs on n'est pas peu fier d'avoir réussi à compléter tous les défis du groupe "Défis Saison 1" :