News Mario Kart Tour (mobile)

Une nouvelle saison qui nous apporte un peu de changement dans les courses avec un circuit de Vancouver de nuit assez joli. Tout en virage, il faudra négocier vos courbes au plus près pour ne pas se laisser distancer, car il y a peu de possibilité de se rattraper.



On vous propose de regarder la bande-annonce de cette nouvelle saison qui se tiendra jusqu'au 26 février :

Comme à chaque fois, de nouvelles propositions payantes sont mises en avant de manière à compléter votre line-up de personnages et de véhicules.

Pour une fois, le tirage nous a été favorable avec un véhicule un peu plus rare. Jusqu'à présent, nous n'étions pas vernis.

Les vacanciers pourront pleinement profiter de cette nouvelle saison. Si à notre niveau le contrôle du véhicule nous paraît toujours étrange par rapport à Mario Kart 8 Deluxe, reconnaissons que ces événements réguliers sont bien sympathiques et manquent à la version Switch. On aimerait bien une passerelle entre les deux versions, comme le transfert de certains personnages rares obtenus dans le jeu, des véhicules et quelques circuits. Alors, Mario Kart 9 apportera-t-il tout cela un jour ou Nintendo compte-t-elle proposer un patch DLC à Mari Kart 8 Deluxe pour relancer quelque peu son titre phare ?