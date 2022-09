Mario Kart Tour approche des 300 millions de dollars de chiffre d'affaires

Cela en fait le 2e jeu Nintendo le plus lucratif sur mobile, et ce alors même que Big N a annoncé renoncer à un des aspects les plus lucratifs du jeu, son mode gacha, avec une mise à jour qui sera déployée courant octobre avec l'arrivée par ailleurs du mode Bataille.Sensor Tower a confié ces chiffres à GamesIndustry et s'est appuyé sur ses indicateurs sur l'AppStore et Google Play Store pour définir son estimation, et de façon opportuniste pour rebondir sur l'annonce évoquée ci-dessus, avec son mode d'acquisition d'items basé sur un choix aléatoire de loot box décrié et même interdit dans de nombreux pays.Il faut préciser que le revenu du jeu n'est pas seulement du au mode gacha proposé dans le jeu : Mario Kart Tour propose aussi une formule d'abonnement à 4,99 € qui permet aux joueurs de recevoir plus de récompenses lors de leurs victoires de partie en partie.Et si l'on dit qu'il s'agit du 2e jeu mobile le plus lucratif de Nintendo, c'est parce que le premier n'est autre que Fire Emblem Heroes, un jeu qui quant à lui a franchi le milliard de dollars de revenu. Le classement se poursuit ensuite avec Animal Crossing: Pocket Camp à 287,6 millions de dollars, et Dragalia Lost, à 168,5 millions de dollars.A lire aussi : clap de fin pour Dragalia Lost sur mobile Sensor Tower indique aussi que Super Mario Rue et Dr. Mario World terminent le classement avec respectivement 88,1 et 13,9 millions de dollars de chiffre d'affaires réalisés sur les stores.Source : Source : GamesIndustry.com