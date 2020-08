News Tetris 99 (Switch)

Mise à jour

Vous pouvez désormais profiter de ce grand prix et ainsi vous lancer dans l'art du Tetri-gami ! Le tout jusqu'au 03 août inclus.Un nouveau Grand Prix pas plié des hannetons comme le dit la célèbre expression du royaume champignon, Paper Mario: The Origami King se joint à Tetris 99. A titre de rappel, le précédent Grand Prix Maximus du jeu nous permettait d’obtenir un fond exclusif sur Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Pour obtenir ce nouveau fond mettant en scène le roi Olly, Mario de Papier et Olivia, il suffit tout comme durant chaque Grand Prix Maximus d’obtenir un total de 100 points dont voici la répartition :- 1ière place : 100 points- 2nd place : 50 points- 3ième place : 30 points- 4ième – 10ième place : 20 points- 11ième – 30ième place : 15 points- 31ième – 50ième place : 10 points- 51ième – 90ième place : 5 points- 91ième – 99ième place : 1 pointsLe grand prix se déroulera ce week-end, à partir du 31 juillet à 9h du matin jusqu’au 03 août à 8h59 du matin. Si à cette occasion, l’envie vous prend de vous procurer Paper Mario: The Origami King, on vous conseille vivement d’aller regarder notre test sur le jeu et d’ écouter le précédent PNCAST qui en parle plus abondamment avant de passer ou non à la caisse.Source : Nintendo