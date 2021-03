News Produits dérivés

Découvrons le Super Mario Deluxe Cloud Playset

Oh le beau bateau : Super Mario Bowser’s Airship Playset

Bateau de Bowser Jakks Pacific 11/03/2021



Des figurines en plastique : Super Mario 3D World 3-Pack

Pack de 3 personnages SM3DW 11/03/2021

En savoir plus sur MAR10 : le 10 mars, on fête Mario !

Le 10 mars, c'est le #MAR10Day, la journée de Mario !



C'est quoi votre jeu Mario préféré de tous les temps ? pic.twitter.com/aTtlC8Ze3a — Jeux Vidéo Magazine (@Jeux_Video_Mag) March 10, 2021

Tous les stages de #SuperMario3DWorld

sur #NintendoSwitch terminés avec Mario !!!

Et les 380 étoiles vertes obtenues !#MAR10Day pic.twitter.com/0jsGnczfZv — Damien Karras (@damien5d) March 10, 2021

Wow, it's been a year since I finished this and I just realised it was originally posted three days too early for #MAR10Day - what a numpty. Anyway, happy Mario Day everyone! pic.twitter.com/8JH9dVviSi — Jon Davies (@SovanJedi) March 10, 2021

Nous sommes le 10 mars, alors... Joyeux #MAR10Day ! À quel jeu Mario allez-vous jouer aujourd'hui ? pic.twitter.com/VTrAhklxqn — Super Mario France (@SuperMario_FRA) March 10, 2021

#Concours #MAR10



Quoi de mieux que ce beau pack pour célébrer la Journée de Mario ?



Pour tenter ta chance :



RT ce tweet

Tweet avec #MammaMiaMario

Follow @Cdiscount



TAS le 15/03 pic.twitter.com/MIm0TXyRHR — Cdiscount (@Cdiscount) March 10, 2021

#CONCOURS



Pour le #Mar10Day je vous fais gagner un Game & Watch !



Pour participer :

- RT ce Tweet

- Follow @JournalDuJV



Si on dépasse les 500RT je sélectionnerai un heureux gagnant ^^ (toutes les preuves d'envoi seront postées) #MammaMiaMario #JournalDuJV pic.twitter.com/xzfTlyZB34 — LE JOURNAL DU JV (@JournalDuJV) March 10, 2021

Hier, c'était la Saint Mario. Vous regardez votre calendrier et découvrez qu'on fêtait les Vivien, mais ce n'est pourtant pas une erreur de notre part : Nintendo profite que l'on écrive MAR10 pour le 10 mars aux Etats-Unis, pour traduire ce MAR10 en MARIO. Malin, et l'occasion d'une foule de promotions comme les Américains savent si bien le faire.Nintendo, chaque année, ne manque pas de marquer le coup, et plusieurs fabricants ou partenaires le suivent avec des annonces liées à Super Mario. Cette année, c'est Jakks Pacific qui remporte la palme des annonces les plus sympas, avec plusieurs nouveaux jouets Super Mario qui sortiront dans les prochains mois. Découvrons-les !Ce pack se compose de différents éléments comme un Mario avec sa tenue hélicoptère, Mario Hélice pour les intimes, Luigi, une plante Piranha, un Goomba, et Yoshi. Le bloc point d'interrogation fait un bruit de pièce, et on y trouve aussi une roue de pièces d'or qui tourne.Ce pack sera vendu 29,99 $ aux Etats-Unis. On en reparlera si le produit est exporté chez nous par Jakks Pacific dont les produits sont souvent disponibles en Europe.Si si, on vous jure qu'il est beau ! Promis pour une sortie à l'automne 2021 aux Etats-Unis, le bateau de Bowser est plein de petits détails mignons comme une musique emblématique, des hélices qui tournent... et des roues pour faire avancer ce bateau. On y trouvera pas mal de figurines comme Mario, Luigi et Goomba, et ce pack sera disponible pour 39,99 $ aux USA.On ne sait pas trop quoi penser de ce lot de 3 figurines en plastique articulées, à l'effigie de Mario chat, Luigi chat et Peach chat. Pour 39,99 $ aux Etats-Unis, les fans pourront faire prendre quelques poses à ces trois protagonistes de Super Mario 3D World. Un pack disponible à l'automne 2021 également.Sources : Nintendo Everything et là ) :On a un peu de retard, mais on avait envie de voir comment MAR10 a été célébré sur le Net hier. A vrai dire, c'est dur à anticiper, alors on se pardonnera nous-même de fêter la fête de Mario le 11 mars plutôt que le 10, exceptionnellement !On va commencer avec Jakks Pacific, qui est à l'origine des trois produits que nous vous présentions ci-dessus, et qui est aussi impressionné que nous de la qualité de la photo publiées par JCGroovez spécialement pour MAR10 :Le hashtag #mar10 a suscité beaucoup de tweets ces dernières 24 heures, et même les médias français se sont faits l'écho de cette fête hier, comme jeuxvideo.com ou jeuxvidéomagazine :Et on félicite Damien qui a terminé à 100% Super Mario 3D World :Sur Twitter, un joli clipart sauvage est apparu :Profitons de cette évocation de MAR10 pour rappeler que Mario a, en français, son compte Twitter officiel , sur lequel le Mario Day a bien entendu été évoqué :Et on termine avec les concours organisés sur les réseaux sociaux pour surfer sur la tendance du MAR10, avec notamment CDiscount qui a un très joli lot à offrir :Et aussi Le journal du JV, qui propose de gagner une Game & Watch Super Mario Bros :