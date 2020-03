News Luigi's Mansion 3 (Switch)

Si vous avez acheté il y a quelques semaines le pass payant, vous avez normalement obtenu en bonus la lampe de poche de type E, utilisable dans le mode histoire et dans la Tour hantée, avec l'Ectochien visible dans le halo dans la lampe.





A partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de la première partie des extensions de ce pass, avec notamment trois nouvelles tenues pour la Tour hantée ! Nous en avions eu un aperçu, ces trois nouvelles tenues pour Luigi correspondent à des étages traversés lors de votre périple, ici la suite médiévale, la discothèque et la suite pharaonique, à avoir la momie, le chevalier et le costume vert avec la méga banane en coiffure. Les fantômes bénéficient également d'une apparence différente.



Mais tout ceci reste bien cosmétique face aux éléments présentant plus d'intérêt : l'ajout de trois nouveaux mini-jeux :





Le premier est "Manoir survolté", où il faudra éliminer les fantômes sans se faire électrifier.

Le second est "Or en cascade" vous demandant de récupérer le maximum d'or en évitant le choc avec des buches dérivant vers vous.



Le troisième est un "Ballon prisonnier", où vous manipulerez l'Ectoblast GL-U

La suite du programme de ce pack sera disponible à une date encore non déterminée, mais elle arrivera avant le 31 juillet 2020. Il n'est pas possible d'acheter séparément chaque partie du pack, c'est donc tout ou rien.





Voici une petite vidéo permettant de vous rendre compte du contenu de cette première partie du DLC payant.



Luigi's Mansion 3 Multiplayer Pack DLC - Part 1 - Nintendo Switch 03/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour les joueurs ne pouvant pas pour le moment investir dans ces trois nouveaux mini-jeux (ou tout simplement non intéressés), Nintendo ne les oublie pas en apportant une mise à jour gratuite, faisant passer le jeu en version 1.3.0 et apportant différentes corrections. Vous pourrez désormais écouter les musiques du jeu dans la galerie, la Tour hantée récupère un mode 20 niveaux et de nouveaux fantômes (au nombre de cinq) viennent montrer le bout de leur museau. Et pour les joueurs passant le plus clair de leur temps à jouer en solo, les Jeux de l'Etrange peuvent désormais se jouer en solo pour pouvoir s'entraîner.







Concernant les bugs corrigés dans le mode histoire, on évoque la correction d'un bug qui empêchait Luigi de s'approcher de la porte lors de la capture d'un Boo dans le couloir des boutiques de l’hôtel, le bug avec l'aileron de requin est aussi corrigé ainsi que le bug nous empêchant de nous déplacer derrière un banc dans le Studio 3 de Paranormal Productions. D'autres modifs ont été apportées sans être détaillées.





Bon jeu !