News Luigi's Mansion 3 (Switch)

Gros succès des ventes de Noël, Luigi's Mansion 3 poursuit son chemin et va recevoir tout soudainement sa mise à jour 1.2.1 qui a pour objectif principal de corriger un méchant bug dans les sauvegardes. Une mise à jour très utile donc pour éviter de s'arracher les cheveux.Ce petit bug très agaçant se situe dans le mode Histoire et a pour habitude de faire perdre les sauvegardes à un certain point de l'aventure. Nintendo en profitera aussi pour corriger d'autres petits bugs mineurs.On attend désormais de voir débarquer cette année les DLC payants pour poursuivre notre route en compagnie de Luigi.Source: My Nintendo News