News Super Mario Kart (SNES)

PlayN! Retro Live Super Mario Kart 18/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est avec Super Mario Kart qu'on vous propose de plonger dans nos plus tendres souvenirs d'enfance. Car oui, nous avons connu la sortie de Super Mario Kart en 1992 sur Super Nintendo. C'était hier, évidemment ! On était loin de se douter qu'il s'agissait du premier jeu d'une longue lignée, et surtout loin de se douter que la franchise Mario Kart serait l'une des séries préférées des joueurs, près de 30 ans après !Avec Boris, on va se livrer à quelques courses en ligne, grâce à la console virtuelle SNES disponible pour tous les abonnés Nintendo Switch Online : vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible de jouer en ligne à certains jeux, et Super Mario Kart est de ceux-là.On se retrouve donc à 16h, comme tous les samedis depuis le début du confinement, pour une petite heure de délire, cette semaine sur un jeu qui ne date pas d'hier mais qui devrait, c'est sûr, nous rappeler de sacrés souvenirs.