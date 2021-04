News PlayN!

Monster Hunter Rise, résumé du début ! (Switch) 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comme pour célébrer l’approche de son premier mois de commercialisation, l’équipe de Puissance Nintendo a décidé de se réunir autour de Monster Hunter Rise pour un nouveau PlayN! LIVE consacré à ce dernier.Aux commandes, on retrouve évidemment notre cher ami Boris, le petit nouveau sur Monster Hunter qui commence à prendre la main, accompagné de KuroGeek et RYoGA, nos deux chasseurs de monstres de l'équipe. Le tout sera diffusé ce soir dès 21h15 en direct sur notre chaîne YouTube que l’on vous invite donc à rejoindre pour profiter de cette soirée.On espère donc que vous viendrez nombreux ce soir. En attendant, si vous ne connaissez pas Monster Hunter Rise, on vous invite à lire le test réalisé par KuroGeek et à regarder la vidéo de RYoGA sur le jeu, disponible sur sa chaîne YouTube !