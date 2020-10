News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate - Steve et Alex en action (Nintendo Switch) 10/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Compte rendu du Smash Bros Direct Steve et Alex de Minecraft

Dans cette nouvelle vidéo, d'une durée de 45 minutes, Masahiro Sakurai nous propose un tour d'horizon incroyablement complet de tout ce qu'implique l'arrivée des deux personnages dans le jeu. Il s'agit du 7e DLC, et Masahiro Sakurai indique que la vidéo a été enregistrée en août, Sakurai de chez lui, alors que le développement du jeu continue avec les employés en télétravail.





Pour Sakurai, un challenge de l'époque que l'on vit est le fait qu'on est isolé : il est difficile pour lui de tester le jeu en multijoueur par exemple, par contre il a pu tester le nouveau DLC en ligne avec ses collègues.





Steve est un personnage rectangulaire dont les bras et les jambes ne se plie pas, il peut par contre incliner la tête comme dans le jeu, ou réaliser certaines mimiques comme saluer. Il ne saute pas très haut et ne pourra donc pas attendre les plateformes facilement, ce qui est compensé par le fait qu'il est capable de sauter une 2e fois plus haut.





Plusieurs skins du personnage sont disponibles, on en compte 8 dans le jeu, y compris le zombie et Enderman. Les personnages sont capables de voler par ailleurs, mais c'est une action assez rare, grâce aux élytres.

Les armes et les attaques de Steve

L'épée de Steve sert aux attaques, il peut frapper en marchant ou en reculant. Steve peut aussi donner un coup d'épée en travers, ce qui n'est dans le vrai jeu possible que dans la version Java de Minecraft. L'épée peut être en différents matériaux, du bois à l'or.





Outre l'épée, nous avons la hache et la pioche. La hache permet de faire des attaques plutôt orientées vers le haut, tandis que la pioche est une arme plutôt rapide.





L'attaque puissante bas est le feu : cela permet de bloquer les projectiles ennemis, et d'empêcher un ennemi de remonter sur le stage. Avouez que cela pourrait s'avérer pratique !





L'attaque aérienne bas est l'enclume, qui est assez efficace comme arme : elle tombe à la verticale, mais on peut l'annuler en cours de réalisation. On peut piéger ses adversaire, puis leur faire tomber l'enclume dessus... Ou les éjecter avec la canne à pêche ! Pour utiliser une enclume, il faut néanmoins avoir une unité de fer.

Crafter des objets

En effet, pour vraiment intégrer l'esprit Minecraft dans Smash Bros, l'équipe a pensé à la notion de crafting qui permet d'extraire des ressources en creusant le sol (il faut donc creuser dès qu'on le peut dans le jeu). Avec la hache ou la pioche selon ce que vous creusez, à vous le crafting d'items dans le jeu, en notant qu'en fonction de là où on creuse, on trouvera des items différents (plus de bois dans un niveau forestier, plus de métal sur un vaisseau spatial, etc).





Les outils ont une durée limitée, il faudra donc en fabriquer de nouveaux en utilisant l'établi, situé près du point d'apparition dans le stage. En appuyant sur B, on utilisera nos matières premières pour fabriquer notre outil, qui se fera à partir des meilleures matières premières à disposition. Il est important d'essayer d'améliorer ses outils, par exemple pour se fabriquer une épée diamant. Les items fournis en creusant le sol ne sont pas aléatoires, cela veut dire qu'au bout d'un moment on a tous une chance de faire apparaitre un diamant pour compléter son inventaire.





L'établi, s'il est disponible près de son point d'arrivée dans le stage, peut aussi être invoqué en appuyant sur une combinaison de touches. D'ailleurs, on pourra aussi créer des blocs à la chaîne en maintenant B. Pour permettre cela, il a fallu adapter tous les stages du jeu. Tous ! Notons qu'un bloc a une durée de vie limitée, en fonction du matériau avec lequel il a été fabriqué. Un bloc pourrait être construit dans le vide pour empêcher un adversaire de remonter sur le stage. Cruel, mais efficace, même si on ne peut pas construire de bloc en dehors de l'écran (histoire d'empêcher certains de se planquer pendant tout le combat !).





Au-dessus de votre avatar et de votre jauge de dommages, vous avez une jauge de matières premières. Il faut 4 unités de fer pour fabriquer un outil. L'or et les diamants sont signalés à part et quand ils clignotent, cela veut dire qu'on peut les utiliser pour fabriquer un outil.





L'attaque spéciale côté est le wagonnet, qui nécessite du fer. Les rails permettent de rouler sur le stage, il existe aussi des rails propulseurs qui permettent de remonter le long d'une pente. Un adversaire sera prisonnier du wagonnet plus ou moins longtemps en fonction des dommages qu'il a reçus.





Steve et Alex sont capables de voler, cette technique est assez puissante car elle vous permet de revenir de très loin, mais demande un peu de pratique car ils ne volent pas forcément très droit. Notez que les élitres ont une durée de vie réduite.





La TNT provoque une puissante explosion qui pourrait vous être fatale si elle se produit lorsque vous êtes à côté. Vous pouvez poser de la poudre depuis le baril de TNT pour provoquer l'explosion à distance. Il est aussi possible de placer un détonateur qui s'active lorsque l'adversaire pose le pied dessus. Il faut d'ailleurs éviter d'utiliser une arme à feu près d'un baril de TNT, le résultat serait destructeur !





Le smash final est extrêmement bien pensé : l'adversaire est envoyé dans la Maison des explosions, puis attaqué par les zombies, qui l'envoient valdinguer.





Parmi les petites subtilités que permettent l'inclusion de Minecraft dans Smash Bros, on a pu voir Kirby devenir cubique après avoir gobé Steve, par exemple.

Nouveau Stage : Monde Minecraft

6 environnements de Minecraft ont été intégrés à SSBU, et seront utilisés de façon aléatoire dans le jeu. Dans le biome de la plaine, à la nuit tombée, des zombies et des monstres vont apparaitre, puis disparaitre au lever du soleil pour rendre leur liberté aux villageois. Il est possible de tout casser dans un biome, qui ne retrouvera alors pas son aspect initial avant le prochain round. Une plateforme apparaitra quand on détruit un arbre (il y aura deux plates formes par niveau).





Les autres biomes disponibles sont entre autres la Savane, la Taïga, la Toundra enneigée (avec un igloo au milieu), la Côte rocheuse. Le biome Plaine est disponible en mode Champ de bataille et Destination Finale, avec un cycle jour/nuit.





Notez que les matières premières sont toujours situées au même endroit dans tous les biomes disponibles.

Retrouvez notre compte-rendu de cette émission à la suite de cette news !Regardez l'émission qui sera entièrement consacrée à la présentation du nouveau personnage qui sera proposé dans le cadre du volume 2 des DLC Super Smash Bros. Ultimate : Steve et Alex de Minecraft rejoignent le casting de Super Smash Bros. Ultimate, et cette inclusion, en réflexion depuis plus de 5 ans, méritait bien un Smash Bros Direct rien qu'à lui.Voici le flux vidéo en direct de cette diffusion programmée pour 16h30 ce samedi :Bon visionnage du programme à tous et à vos eShop pour acheter votre Volume 2 des DLC SSBU afin de ne pas manquer l'arrivée de ce nouveau personnage !