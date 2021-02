News Nintendo Direct

Vous n'avez sans doute pas manqué l'info du jour : ce mercredi 16 février, Nintendo diffusera à 23 heures, heure française, un Nintendo Direct.Un vrai événement au sein de la communauté qui méritait bien qu'on mette les petits plats dans les grands : dès 22h30, retrouvez Boris pour un LIVE spécial sur YouTube qui nous mettre en bouche à l'approche de la diffusion concoctée par Nintendo.D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaine YouTube à activer les notifications pour être informé du lancement de nos prochaines émissions, comme ce LIVE qui vous permettra d'échanger avec Boris et certains membres de l'équipe qui passeront par là en attendant le grand ND de 23 h !Tâchez de bien dormir ce soir car la nuit de mercredi à jeudi se promet un peu courte (un conseil qui vaut aussi pour toute l'équipe de Puissance Nintendo qui fera tout son possible pour vous proposer de retrouver toutes les infos liées à ce Nintendo Direct très rapidement pendant et après sa diffusion !).