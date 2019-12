Little Busters! Converted Edition disponible au printemps 2020

Prototype apporte une conversion de Little Busters! Converted Edition sur Nintendo Switch, un roman visuel à succès publié en 2007 sur PC, qui a déjà connu plusieurs déclinaisons (Ecstasy, Perfect Edition, et désormais Converted Edition), apportant de nouveaux personnages et du contenu plus ou moins mature. Bonne nouvelle, si le titre sort au Japon au printemps prochain selon le dernier numéro de cette semaine de Famistu, nous avons déjà l'assurance d'avoir des textes japonais et anglais intégrés selon notre choix.



Prototype semble se faire une spécialité des portages de Key / Visuel Arts sur Nintendo Switch, une bonne pioche pour ce titre exclusif jusqu'à présent sur console Sony PS2, PSP, Vita et PS3. Et avec cette localisation du texte en anglais (merci à l'édition Steam de 2017 English Edition), on pourra plus facilement comprendre ce qui se passe dans l'histoire même si rien n'indique que cette édition physique ou dématérialisée soit proposée hors du Japon.



Cette version Switch profitera de tous les ajouts effectués depuis la création de cette franchise, à savoir un contenu dense, sans le contenu pour adulte, doublage complet et une gestion complète de l'écran tactile de la Switch (vive le zoom sur les illustrations, faire défiler les images haute définition) ainsi que du contenu exclusif.





Little Busters! Anime TV Series Opening Full Song 26/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Si vous êtes un peu perdu par cet univers, entre le wiki en anglais et différents sites spécialisés pourront vous aider à mieux découvrir cet univers. Il existe également un anime en deux saisons et deux OVA, des mangas et même un spin-off nommé Kud Wafter daté de 2010 se focalisant sur un des personnages.



L'histoire de Little Busters! se concentre sur Riki Naoe, un jeune garçon qui a perdu ses parents quand il était enfant et plongeant dans le désespoir, il est sauvé par un groupe d'enfants autoproclamés les Little Busters: Kyousuke Natsume, Masato Inohara, Kengo Miyazawa et Rin Natsume. En participant à leurs jeux où ils se prennent pour des héros affrontant le mal, Riki reprend le goût à la vie et entretien désormais un lien d'amitié solide avec ce groupe, même si ceux-ci ne sont pas très futés, pour ne pas dire idiots, et que leurs missions se terminent quasi systématiquement par un échec.





Au bout de quelques années, ils ont fini par se perdre de vue et ....finissent par se retrouver tous ensemble dans la même école, où l'on va ainsi suivre leurs bêtises d'adolescents tandis que Riki suit sa seconde année. Mais au-delà de ces moments insouciants, tout ceci n'est qu’apparence car il y a bien un secret important dissimulé derrière leur comportement loufoque.



Little Busters! English Edition 26/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Un autre titre d'Otome, réalisé par Tatematsu Fumiyoshi, sur un scénario de Yoshimura Ririka et des illustrations de Yuuya, le tout devant apparaître en 2020 au Japon édité par Idea Factory (la date du 19 mars 2020 est évoqué sur le site officiel ). C'est un projet de comédie romantique dans lequel l’héroïne n’est autre que… Cupidon en chair et en os.

Selon l'histoire, cette "cupidon" s'est enfuie de sa famille et est devenue sur Terre une excellente conseillère matrimoniale. Un jour, son patron l'appelle pour un travail qui s'annonce de la haute voltige : cinq garçons désespérés qui souhaitent réparer leur vie amoureuse. Il y a aura du travail pour améliorer la personnalité de chacun.





Himehibi Another Princess Days -White or Black-

Dernier titre pour cette news, un nouvel opus pour la franchise Himehibi devant arriver durant l'été 2020 sur Nintendo Switch, toujours au Japon, développé et édité par Takuyo (peu de chance de voir débarquer ce titre en Occident, avec une traduction anglaise pour le moment.