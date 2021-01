Les ventes de Noël de la Nintendo Switch ont été bonnes à travers le monde car durant la semaine qui s'est achevée le 26 décembre, selon les données VGChartz,1 159 994 Switch ont été vendues au cours de cette semaine. Ce qui porterait le total de ventes cumulées de la console à 76 285 948 unités selon les estimations.





Or selon les mêmes sources, le cumul des ventes de la 3DS s'établiraient à 75 906 986 unités, ce qui veut dire que la Switch a désormais dépassé les ventes cumulées de la 3DS, pour s'approcher du palier du Gameboy Advance, actuellement positionné à 81, 51 millions exemplaires. Au rythme des ventes de la console Switch actuellement, c'est un niveau qu'elle devrait atteindre dans quelques mois. Marquera-t-elle le pas ensuite ou continuera-t-elle sur sa lancée pour rejoindre le Game Boy ou la Wii ?





Si l'on regarde cette dynamique au cours de cette même semaine, on notera que les ventes de Nintendo Switch ont été en progression de 25,2% cette même semaine par rapport à la semaine précédente (+ 233 451 unités), tandis que la 3DS était en baisse de 90,9% (- 32 455 unités). Il faut reconnaître que le manque de nouveautés sur la console et les régulières promotions de la Switch Lite l'ont détrônée du cœur des plus jeunes (sans compter que graphiquement, cela nous fait toujours drôle de revenir sur 3DS désormais).





Si l'on regarde du côté de la concurrence, la PS5 s'est vendue à environ 287 921 unités, ce qui porte tout de même le cumul des ventes de la console à 4 480 728 unités, soit un démarrage très correct. La PS4 marque le pas, avec 139 859 ventes, en baisse de 68% par rapport à la semaine précédente (- 296 951 ventes). Notons que les jeux PS4 se vendent très bien, les acheteurs ayant compris qu'ils pourraient facilement en profiter sur PS5 via des patchs upgrades.







Du côté de Microsoft, la pénurie de console empêche la série Xbox Séries X et S de décoller. Nous avons un cumul de 158 458 unités pour les deux consoles, ce qui nous amène désormais à un total de 2 401 386 unités. On est tout de même à deux millions de console de moins que sa concurrente PS5, ce qui est un mauvais signal. Et du côté de la Xbox One, ses ventes de la semaine étaient de 68 995 unités, soit une baisse de 66,8% par rapport à la semaine précédente, avec une recul des ventes de 138 605 consoles.





Si l'on veut récapituler les données de ventes totales de consoles selon VGChartz (en n'oubliant pas que ces données ne sont pas toujours identiques à celles d'autres compagnies, il reste une marge d'estimation pouvant être de quelques milliers de consoles au niveau mondiale), nous aurions ainsi le classement suivant :