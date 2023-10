Les ventes de EA Sports FC 24 physique en baisse par rapport à Fifa 2023

bahascaux Il y a 40 minutes Citer

Après même si je ne nie pas que le démat progresse et que c'est plus une évidence pour les jeunes générations, il faut quand même remettre dans le contexte que les éditeurs ont tout à gagner du tout dématérialisé, donc si l'inverse se serait produit, ils n'auraient pas pris la peine de communiquer dessus.

De plus dans le cas d'un jeu comme FIFA qui était repris 1 ou 2 € en boutique, l'intérêt du physique est moindre, mais quand certains jeux ont une cote, comme les jeux first party Nintendo qui les premières années de la Switch était repris en moyenne 20-25€, l'argument économique est bien visible.