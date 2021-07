News Pokémon (saga)

Kagawa post 28/07/2021

Pokémon post 28/07/2021



Il devient difficile de ne pas parler du phénomène Pokémon. Cela fait 25 ans que les premiers jeux sont sortis et les remakes de Diamant et Perle sont attendus pour cette fin d'année.The Pokémon Company semble vouloir implanter ses créatures partout aux Japon afin de toujours susciter l'engouement. La préfecture de Kagawa en collaboration avec la compagnie japonaise avait déjà déployé des boîtes aux lettres officielle dans la ville de Takamatsu plus tôt cette année comme celle ornée d'un RamolossLa ville japonaise de Yokohama a installé à son tour cette semaine des boîtes aux lettres officielles mettant en vedette Pikachu, Evoli et Tiplouf. Les boîtes aux lettres Pikachu et Evoli seront situées à l'hôtel de ville de Yokohama, tandis que la boîte aux lettres Tiplouf se trouve au bureau de poste de Yokohama Sakuragi.Après l'avion , et chansons de K aty Perry et Mabel, où pensez-vous que les Pokémon atterriront la prochaine fois ?