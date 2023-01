Les Pokémon de différentes tailles se généralisent dans Pokémon GO

De nouvelles tailles de Pokémon ont été découvertes dans Pokémon GO ! 17/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À quelques semaines du Circuit Pokémon GO consacré à la région d'Hoenn, les Pokémon se déclinent désormais dans toutes les tailles au sein du jeu mobile.Niantic a annoncé aujourd'hui la généralisation de la différenciation des Pokémon selon leur taille, expérimentée sur quelques Pokémon il y a quelques semaines. Désormais, tous les Pokémon pourront être capturés en taille XXS et XXL.Si cette fonctionnalité n'a pas un énorme intérêt elle permet de débloquer de nouvelles médailles et un affichage dédié dans le Pokédex.Pokémon GO est disponible gratuitement sur iPhone et smartphones Android.Source : Pokémon GO