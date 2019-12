Les abonnés #NintendoSwitchOnline peuvent maintenant jouer à ces grands classiques de la #NES et de la #SuperNES :

Star Fox 2

Super Punch-Out!!

Kirby Super Star

Breath of Fire II

JOURNEY TO SILIUS

Crystalis



Par lequel allez-vous commencer ? pic.twitter.com/a7VlsSP3PB — Nintendo France (@NintendoFrance) 12 décembre 2019

Petite piqûre de rappel au cas où vous n'auriez pas noté la date lors de l'annonce précédente , mais c'est aujourd'hui 12 décembre que les services Switch Onlne NES et Super NES se mettent à jour et accueillent 6 nouveaux jeux.On vous conseillera notamment de vous essayer au sous-estimé Journey To Silius, jeu originellement sous licence Terminator qui la perdit lors de son édition chez LJN. Un très bon titre d'action/plateforme qui dispose en plus d'une bande-sonore savoureuse.Et si les jeux 8bits sentent un peu trop la naphtaline à votre goût, vous pourrez vous réjouir de l'arrivée de Star Fox 2 sur le catalogue, que l'on croyait réservé à la Super Nes Mini.