D’un côté l’application Nintendo Entertainment System du Nintendo Switch Online passe en version 4.4.0 et débloque l’accès à Rygar, le jeu d’action/plateforme de Tecmo. L’application NES propose ainsi 51 jeux différents, sans compter les versions SP évidemment.De l’autre côté, l’application Super Nintendo Entertainement System du Nintendo Switch Online passe quant à elle en version 1.4.0 et accueillent trois nouveaux jeux :- Wild Guns, le jeu de tir action de Natsume- Panel de Pon, le puzzle-game d’Intelligent Systems- Operation Logic Bomb, le jeu de tir en vue de dessus de Jaleco. Le titre est connu sous le nom de Ikari No Yosai au Japon.L’application SNES dispose maintenant de 29 jeux, toujours hors versions SPAllez-vous jouer à l’un de ces nouveaux (vieux) titres ? On ne refusera pas une petite partie de Wild Guns ou de Panel de Pon à la rédaction.