News Reggie Fils-aimé

Ce sont ces petits détails racontés qui forgent une légende. Miyamoto n'a jamais été avare de petites anecdotes et c'est au tour de Reggie Fils-aimé, ancien président de Nintendo of América, de livrer quelques aventures du temps où il prenait les reines de la division américaine du fabricant.





Si pour beaucoup d'entre-nous la personnalité de Reggie Fils-Aimé s'est révélée après son passage à l'E3 de 2004, avec son côté Reggienator, et sa phrase culte "Je vais botter des culs, je vais prendre des noms et nous allons faire des jeux", alors qu'il venait présenter pour la première fois la Nintendo DS et les prémices de Zelda Twilight Princess, ce côté brut de décoffrage et sécuritaire a été peu renforcé par le fait qu'il a été confondu avec un agent de sécurité par un employé ne le connaissant pas.





C'est lors du podcast Talking Games que Reggie est revenu sur cette anecdote. Alors qu'il préparait son entrée sur scène en réfléchissant une dernière fois à sa manière de présenter tout ce qu'il avait à dire, il se tenait un peu à l'écart pour observer la foule et prendre la température de la salle. Tout le monde s'affairait autour de lui et c'est à ce moment qu'un membre du personnel travaillant en coulisse l'a pris pour un agent de sécurité, ne sachant pas qu'en fait il était en réalité le nouveau cadre supérieur de Nintendo of America.





C'était fou. Vous savez, les gens ne me connaissaient pas vraiment. C'était vraiment ma première. Nous faisions l'événement dans une salle de bal. Il y avait environ 2 000 personnes dans cette salle de bal, et je me tenais littéralement à l'écart en regardant cette salle se remplir parce que je voulais avoir une idée de l'énergie, et je voulais que l'adrénaline monte lorsque j'entrerais en scène et que je livrerais ces répliques.

Je suis donc là, dans un costume deux pièces avec un t-shirt noir en dessous, debout, regardant la foule, et nous avions différents membres du personnel qui couraient partout, s'affairant sur diverses choses. Tout le monde devait porter un badge. Ils devaient avoir une carte d'identité qui montrait qu'ils étaient autorisés à être là où ils étaient. Je me suis donc tenu là, en regardant la foule, et un membre du personnel s'est approché de moi, et je me suis retourné pour le regarder, et il s'est littéralement arrêté - rigide. Il a commencé à chercher sa carte d'identité, et il m'a montré sa carte d'identité en bredouillant qu'il avait le droit d'être présent à cet emplacement. Ce type pensait que j'étais l'agent de sécurité. Alors imaginez ce qui a dû lui passer par la tête quand la conférence a commencé, que les lumières se sont allumées et qu'il m'a vu venir sur scène. Je veux dire, il a dû se dire : "Que se passe-t-il chez Nintendo pour que l'agent de sécurité fasse la présentation ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ?

Reggie fils Aime 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est donc l'histoire vraie de mon premier E3, une petite anecdote d'un moment amusant. Mais un moment qui m'a certainement aidé à me définir, et qui a aidé à définir la société.

Nous aurions aimé savoir si Reggie avait rencontré à nouveau ce membre du personnel plus tard pour en reparler.