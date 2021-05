News Nintendo

Tout particulièrement, l'accident qui a bloqué le Canal de Suez a été la cause de retards dans le transport de produits destinés à l'Europe, et les inventaires des distributeurs sont assez limités dans certains pays.

Le mois dernier, l'Ever Given défrayait la chronique : l'immense bateau a bloqué le Canal de Suez pendant plusieurs jours, et avec lui ce sont des milliers de bateaux remplis de marchandises qui se sont retrouvés coincés entre l'Océan Indien et la mer Méditerranée.Parmi ces bateaux, certains transportaient une cargaison précieuse : imaginez des containers de Nintendo Switch bloqués quelque part ! C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé, à tel point que Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, en a parlé lors de la récente conférence aux investisseurs, organisée dans le cadre de la publication des résultats annuels de Nintendo La fin du dernier trimestre n'a donc pas été de tout repos pour Nintendo qui, outre le Covid-19 et ses conséquences, a aussi dû faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, et également à des problèmes plus incroyables tels que la paralysie, pendant près d'une semaine, du Canal de Suez.Le Canal de Suez est un canal artificiel par lequel transitent des millions de tonnes de marchandises, qui prennent la mer parce que le transport maritime est bien plus abordable pour les fabricants que les expéditions en avion, et bien plus rapides (et réalisables !) que les livraisons par camion.Le mois dernier, un bateau s'est mis en travers du canal, bloquant la circulation des bateaux dans les deux sens pendant plusieurs jours : appelé l'Ever Given (et non Evergreen bien que ces lettres étaient peintes en géant sur la coque !), c'est un immense cargo de près de 400 mètres de long... Alors que le Canal de Suez fait lui aussi 400 m de long, inutile de dire que plus d'un internaute a levé les yeux en apprenant que l'économie mondiale allait encore prendre un coup dans l'aile à cause de cette situation ubuesque.Une super marée et des tonnes de sable déplacées plus tard, le cargo a pu être remis à l'eau, et la circulation des bateaux reprendre. Mais plusieurs semaines seront alors nécessaires pour que le bouchon engendré par la situation ne se résorbe : et parmi tous les bateaux concernés par ce gigantesque embouteillage maritime, certains transportaient des consoles Nintendo Switch destinées au marché européen.Voici ce que le président de Nintendo a déclaré :On ne sait pas trop si des pénuries de Switch sont constatées à l'heure actuelle, on voit que les prix sont tendus autour de 330 €, ce qui tend à montrer d'une part que la console est très populaire, et d'autre part qu'il y a peut-être des tensions sur les stocks ici ou là.A l'heure où nous écrivons ces lignes, par exemple, Amazon est en rupture jusqu'au 16 mai du modèle aux Joy-Con gris, alors que le modèle Néon est toujours disponible... à 295 €. Plus que jamais, les joueurs qui voudraient s'équiper aujourd'hui auront grand intérêt à faire jouer la concurrence, et à surveiller de près les dernières rumeurs sur la Switch Pro Source : Nintendo