News Good Feel

À l'occasion des 15 ans de son studio de développement, Etsunobu Ebisu, actuel président de Good Feel, est intervenu dans l'hebdomadaire Famitsu. Il y est revenu sur sa carrière (chez Konami notamment) et l'histoire du petit studio créé en 2005 à Kobe qui a su prendre son essor en créant une palanquée de jeux pour Nintendo : Wario Land: The Shake Dimension (Wii), Kirby: Au Fil de l'Aventure, Yoshi's Woolly World (WiiU) ou le plus récent opus des tribulations DIY du héros vert, Yoshi's Crafted World (Switch).Ce n'est qu'en novembre 2019 que Good Feel développe et publie son premier jeu console en autonomie, Monkey Barrels, lui aussi pour la Nintendo Switch. Sans s'embarrasser de details, Ebisu-san mentionne ensuite l'extension de son studio et la fondation d'une branche à Osaka qui sera premièrement en charge d'un nouveau jeu fait-maison.Le chef d'entreprise partage tout de même quelques story-boards de ce projet (dont les enseignes poulpoïdes rappellent les échoppes qui bordent le canal Dōtonbori) toujours sans titre et indique qu'il devrait jouer sur le registre comique, les habitants de la capitale du Kansai étant appréciés pour leur bonhomie.Il estime enfin que ce nouveau jeu ne devrait aussi bien faire rires les joueurs Japonais que ceux du reste du monde. Le rendez-vous est donc pris en 2021 - toujours sur Switch - pour voir si les rires éclatent comme promis...Source : NintendoLife