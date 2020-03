News Nintendo Switch (Switch)

Les développeurs de Lethal League, et sa suite Lethal League Blaze, ont annoncé sur Twitter le portage de leur beat them up Megabyte Punch sur la console hybride de Nintendo.L'arrivée du jeu sur Switch ajoutera une compatibilité Amiibo, ce qui permettra de débloquer des costumes. Les développeiurs ont également prévu l'ajout de deux niveaux supplémentaires histoire de prolonger un peu le plaisir.Pour rappel, Megabyte Punch est un beat them up à scrolling horizontal permettant d'améliorer son personnage cours de partie plutôt tourné vers le multijoueur. Megabyte Punch est attendu sur Switch le 8 mai 2020.