News No More Heroes (Switch)

No More Heroes : Travis débarque !

No More Heroes premier du nom est sorti chez nous en Europe le 14 mars 2008 sur la Nintendo Wii. Bouffée d'air frais au milieu des Mario Kart ou autre Wii Fit, No More Heroes est un jeu d'action qui mêle cinématiques, phases d'actions de type beat'em up, et mini-jeux en tout genre.



Travis Touchdown est un otaku fan d'animés et de figurines japonais qui se retrouve embarqué dans une quête vertigineuses d'assassinats commandités par la sulfureuse Sylvia. Motivé par la violence qui bouillonne en lui mais aussi les courbes de la belle blonde, Travis affronte différents tueurs professionnels dans le but de monter à la plus haute marche de la ligue des assassins de la ville de Santa Destroy.





Depuis sa piaule dans un motel miteux qui sert au jeu de hub, Travis enfourche sa moto pour aller librement d'un point à un autre et accomplir ses méfaits. La ville de Santa Destroy peut être entièrement arpentée, et si elle ne foisonne pas de monde ou d'interactions autant qu'un GTA, elle reste fun à parcourir. Des petits boulots sous forme de mini-jeux ou autres affrontements permettent ça et là de faire de l'argent pour payer l'accès aux combats classés. Après avoir traversé un niveau remplis de sbires, Travis fait face à son adversaire qu'il doit vaincre en combat singulier.



Le jeu sur Wii avait la particularité de se contrôler à la Wiimote pour singer les mouvements de sabre laser de Travis. Pour en recharger les batteries, on effectuait d'énergiques mouvement de bas en haut... une allusion sexuelle parmi tant d'autres : No More Heroes ne fait ni dans la dentelle ni dans le raffiné, mais n'est pas (trop) vulgaire grâce à un humour féroce et provocateur. Ces mouvements peuvent être aujourd'hui réalisés avec des Joy-Con. Le jeu peut également être joués en mode manette, ou avec un contrôleur pro, et les boutons remplacent les mouvements.





Sur Wii, le jeu était interdit aux moins de 16 ans car une partie de la violence intrinsèque au jeu avait été purgée, et notamment les gerbes de sang qui jaillissent des corps tranchés ou décapités des ennemis. En effet, l'aspect jeu-vidéo qui transpire déjà du titre avait été mis en avant en remplaçant le sang par des pluies de pixels décolorés. Aujourd'hui, c'est la version non censurée, telle qu'elle était sortie aux États-Unis à l'époque, qui nous est proposée. Elle redevient donc chez nous lissée en haute définition, mais surtout interdite aux moins de 18 ans, en raison de tout son contenu violent et des allusions en dessous de la ceinture, quand bien même le jeu les traite de façon humoristique.





Pour ceux qui ne connaissent pas No More Heroes : ne vous attendez pas à un jeu triple A. Le jeu était déjà vieillot à sa sortie, tant dans sa réalisation technique (le cel shading, on aime ou on aime pas), ses environnements relativement vides, que dans son gameplay plutôt rigide. Le charme du jeu est dans son ambiance, son héros cabotin, et le fun dégagé par chacun des environnements traversés de personnages tous plus déjantés les uns que les autres. No More Heroes culte ? Peut-être bien...



Découverte : No More Heroes (Switch) 11/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Nous vous proposons de découvrir le début de l'aventure en vidéo, commentée par RYoGA.

No More Heroes II Desperate Struggle : Travis s'emballe !



C'est en 2010 que sort No More Heroes sur Wii, dans une version cette fois non censurée. Aucun moyen d'échapper alors au déferlement de violence qui s'empare de Travis tandis qu'un de ses meilleurs amis est tué, par pure vengeance pour ses crimes passés. Sylvia est également de retour, prête à guider Travis dans une nouvelle quête de puissance et de vengeance.



Largement plus beau, No More Heroes 2 conserve néanmoins sa touche artistique. Le jeu nous emmène également dans une série d'affrontements encore plus déjantés qu'avant. Dès le deuxième duel, Travis peut manifester son amour des robots géant en sortant du garage son Mécha de combat pour une lutte qui ira jusque dans l'espace ! Il n'y a rien à faire, c'est toujours aussi idiot et gras !





Adieu les balades à moto dans Santa Destroy, on passe désormais directement du Motel de Travis aux différents objectifs de sa quête. C'est un peu décevant, mais le jeu se rattrape niveau contenu avec des situations variées et même la possibilité d'incarner un autre personnage, dans une histoire toujours aussi sanglante !





En voici le début en vidéo :