News Nintendo Switch (Switch)

Les Dresseurs et Dresseuses pourront revivre des moments clés de leur aventure, comme le jour où ils ont capturé un Pokémon pour la première fois, ou reçu un Pokémon en cadeau lors d'un évènement ou d'une autre occasion

Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé aujourd'hui quelles seraient les dates de sortie des trois prochains jeux Pokémon à paraitre sur Nintendo Switch, à savoir Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. En plus, comme un bonheur n'arrive jamais seul, les jaquettes des trois jeux, qui seront rappelons-le des exclusivités Switch, ont été présentées.Rendez-vous le 19 novembre 2021 pour jouer à Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les remakes "diffères" de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, parus sur Nintendo DS en 2006. C'était hier ! Pour l'occasion, les développeurs ont "revitalisé" certaines fonctionnalités du jeu, nous promettant une "aventure teintée à la fois de nostalgie et de nouveauté".Voici les jaquettes des deux jeux, vous y retrouverez les Pokémon Légendaires Dialga et Palkia, deux Pokémon dont il faudra découvrir le lien avec la région de Sinnoh :Surprise : il y aura un bi-pack comprenant les deux jeux, sur lequel se rueront peut-être les collectionneurs :Avec Légendes Pokémon : Arceus, The Pokémon Company annonce un "tournant audacieux" pour la série principale Pokémon, avec un jeu qui mixera jeu d'action et jeu de rôle, explique le communiqué. Le jeu se déroulera dans la région de Sinnoh d'autrefois, avant les événements de Pokémon Diamant et Perle. Le but du jeu sera de reconstituer le tout premier Pokédex de cette région.La date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus est calée au 28 janvier 2022.Sur la jaquette du jeu Légendes Pokémon : Arceus, on découvre le Mont Couronné qui surplombe les dates étendues de la région du Sinnoh d'antan. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est là que se déroulera l'intrigue de Légendes Pokémon : Arceus.On termine avec quelques nouvelles de l'application Pokémon HOME. Cette application disponible sur Switch et sur mobile vous propose désormais la possibilité de lister les Pokémon par date de capture. The Pokémon Company explique :La mise à jour propose aussi désormais de voir les Pokémon dans le Pokédex de Pokémon HOME sous différents angles, par-dessus ou par-derrière.