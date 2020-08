News Nintendo Switch (Switch)

Pourquoi des jeux de casino sur console

Du côté des jeux de casino gratuits

Un développeur qui connaît son affaire

Regard sur les jeux de casino payants

Le monde du jeu a différentes ramifications : et si l'on peut penser que les jeux de casino sont très différents des jeux vidéo, quand on regarde dans le catalogue de l'eShop de la Switch et qu'on compare aussi les catalogues de jeux sur les boutiques virtuelles des consoles précédentes, on se rend compte qu'ils ont toujours fait partie du paysage.On voulait donc s'intéresser au sujet, avec une première partie consacrée aux jeux de casino gratuits. Les jeux payants seront abordés rapidement, en se réservant la possibilité de revenir sur ces jeux de façon plus complète dans un futur article.Les jeux de casino sur Switch sont de deux types. On a d'une part des jeux gratuits, et d'autre part des jeux payants. Du côté des jeux gratuits, The Four Kings Casino and Slots a été ajouté au catalogue de l'eShop de la Switch le 7 mai 2020 : ce n'est pas une simple liste de jeux qu'on retrouve au casino comme les machines à sous et le Black Jack, mais un MMO.Vous avez bien lu : le développeur du jeu, le studio canadien Digital Leisure, nous propose une immersion dans le monde des casinos avec un jeu massivement multijoueur. Le studio n'en est pas à son coup d'essai avec les jeux issus des casinos, puisque sur WiiWare, il avait édité Texas Hold'em Tournament, un jeu de poker qui permettait de jouer jusqu'à 5 en ligne grâce à la connexion Nintendo Wi-Fi, ou plus récemment Paradise Springs Casino sur PlayStation Home.Autant dire qu'avec Four Kings Casino and Slots, Digital Leisure a continué son incursion dans un univers qu'il connaît bien, en nous proposant une version sans aucun risque financier pour le joueur, sous la forme d'un casino en ligne où nos adversaires auront comme nous créé leur propre avatar 3D : en jouant, vous débloquerez des items comme des vêtements pour personnaliser toujours plus votre joueur et vous démarquer de la concurrence.Le jeu nous propose de retrouver les grands classiques du casino regroupés dans un jeu vidéo : on évoquait le poker un peu plus haut, eh bien on retrouve dans ce jeu le Poker Texas Hold’em, mais aussi les incontournables machines à sous, le jeu de cartes le Blackjack, et le pur jeu de hasard : la Roulette ! Le jeu fonctionne sur un principe de saison de 3 mois : la Galerie de la gloire gardera une trace du joueur classé n°1, trimestre après trimestre.D'autres studios ont fait un pari différent : proposer des jeux à part entière, vendus sur le Nintendo eShop contre quelques euros. Souvent, ce sont des jeux qui ne proposent qu'un jeu que l'on peut pratiquer au casino, on est donc en droit d'espérer des simulations d'excellente facture. Le jeu de casino le plus ancien qu'on a retrouvé dans le catalogue de la Switch est Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors : disponible depuis le 7 août 2018, c'est une simulation de Blackjack proposée pour 6,99€.D'autres jeux essaient de surfer sur la popularité de certains types de jeux de cartes, comme le poker : c'est le cas de Slots of Poker at Aces Casino, Jacks or Better – Video Poker et Video Poker @ Aces Casino, vendus entre 5,61€ et 7,99€ selon les jeux ; mais c'est aussi le cas de la roulette avec Roulette at Aces Casino (7,99€), Roulette (8,99€), et évidemment des machines à sous avec Lots of Slots (3,99 €), Slots of Poker at Aces Casino (7,99€).