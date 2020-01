News Nintendo

Les bons voeux de nos bons (parfois vieux) jeux !

A very Happy New Year to all you summoners! Rest assured that I, Feh, will continue in my role as messenger of all the latest and greatest #FEHeroes news!

Here's an original wallpaper and calendar wallpaper for Jan. 2020, featuring Alfonse, Sharon and Anna in special outfits! pic.twitter.com/XU7MhgpjeC — Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) January 1, 2020

Les voeux des filiales locales de Nintendo

Au nom des Aigles de jais, des Lions de saphir, des Cerfs d'or et de tous les autres membres de l'Académie des officiers : bonne année ! #FireEmblem pic.twitter.com/VqcXkd9rzy — Nintendo France (@NintendoFrance) January 1, 2020

Happy New Year everyone! Let's make 2020 a year full of even more creative #SuperMarioMaker2 courses! pic.twitter.com/vvLvC1LESi — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 31, 2019

Hope your 2020 is smashing! pic.twitter.com/MtAymvETJX — Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) January 1, 2020

Waiting for the countdown to begin? What #NintendoSwitch games will you be playing? #NYE pic.twitter.com/3hFnjrSVX7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 31, 2019

C'est surtout sur Twitter que Nintendo s'en est donné à coeur joie pour nous souhaiter une bonne année 2020 , en proposant des posts simples et efficaces qui nous permettent de retrouver un artwork spécifiquement créé pour l'occasion, avec parfois des messages subliminaux. C'est notamment le cas du compte officiel Splatoon, qui nous propose un visuel plein d'indices :Vous constaterez notamment que l'ombre de 2020 qui se reflète dans la mer n'indique pas 2020 à l'envers mais plutôt... SOS ! Par ailleurs, dans l'eau, on peut lire un "Save our salmons" (pour "Sauvez nos saumons").On peut se poser la question de savoir s'il y a un sens caché dans ce message : l'équipe de Splatoon ne semble avoir réellement jamais cessé de travailler sur le jeu (une grosse mise à jour a encore eu lieu cet été, deux ans après la sortie du jeu !). On verra dans les prochaines semaines si ces messages cryptiques cachaient bel et bien quelque chose !Animal Crossing, dont on a d'ailleurs parlé dans cette news avec la mise en ligne d'une nouvelle publicité, nous souhaite aussi une bonne année 2020 :Poursuivons ce tour d'horizon avec le compte Twitter de Fire Emblem :Le compte anglais de Fire Emblem Heroes n'a pas manqué cette belle occasion de souhaiter une bonne année 2020 aux fans :Chez Pokémon, on prend quelques artworks, on met un contour, on ajoute un "Happy New Year 2020", et cela donne :C'est un peu plus mignon chez Kirby :Smash Bros n'est pas en reste avec ses voeux 2020 :On commencera par les voeux de Nintendo France puis de Nintendo of Europe :Du côté de Nintendo New Zealand, on a été les premiers à dégainer pour fêter une bonne année aux joueurs. Et pour cause, c'est un des pays où le passage à la nouvelle année se fait le plus tôt :Chez Nintendo of America, on ne nous souhaite pas encore une bonne année, mais on a concocté une sympathique animation pour illustrer l'arrivée de 2020 :Sources : NintendoSoup