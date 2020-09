C'est ce qu'indiquerait en effet une capture d'écran faite par l'utilisateur Wario64 sur Twitter montrant qu'un défi en ligne sur Mario Maker 2 aurait dû se dérouler du 14 au 21 avril dernier :

Super Mario Bros. 35th Anniversary website has an online challenge for Super Mario Maker 2 dated for April 2020, indicating that the Mario announcements may have been delayed by 5 months https://t.co/lnqNfObWBC pic.twitter.com/ooXoLhi6cX — Wario64 (@Wario64) September 6, 2020

Il y est précisé que le défi en question aurait consisté à une série de niveaux à parcourir le plus rapidement possible et que les 35 joueurs ayant effectué le meilleur temps auraient été récompensés par une "médaille commémorative".Si cette capture d'écran s'avère vraie, cela confirme qu'une bonne partie de l'année en cours aurait dû être concentrée sur les 35 ans de Mario et que les jeux et produits annoncés durant le Direct qui leur ont été dédié auraient dû être dévoilés plus tôt, mais faute à la pandémie mondiale et autres annulations d'événements tels que l'E3 2020, Nintendo a dû faire marche arrière.Aurait-il plus été appréciable que Nintendo fasse montre d'un peu plus de transparence, pour ne pas laisser les joueurs dans la non-communication, se limitant à des Partner Showcases dont l'accueil a été plus que mitigé auprès des joueurs ?