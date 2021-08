News Nintendo eShop

Comme tous les mois, Nintendo nous propose de découvrir quels ont été les jeux les plus téléchargés sur l'eShop de la Nintendo Switch. Un bon moyen de rappeler aux joueurs qu'il est possible d'acheter de nouveaux jeux depuis cette plateforme de téléchargement, quand on désespère au quinzième jour de pluie avec la Switch comme seule amie !La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD n'a bien sûr pas du tout échappé aux clients de Nintendo sur l'eShop en juillet, puisque le jeu s'impose en toute première place du classement, devançant donc l'autre grande sortie de juillet, un certain Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin.Ces deux jeux ont réussi à calmer les ardeurs d'un certain Minecraft, habitué du podium de ce top 15 des jeux les plus téléchargés en Europe, un titre qui partage les faveurs de joueurs à l'instar d'among Us qui lui aussi est en bonne position ce mois-ci.C'est L'Atelier du jeu vidéo qui ferme le top 5 de juillet 2021, qui laisse ensuite place a des jeux eux aussi bien habitués des meilleures ventes du Vieux Continent :1. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD2. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin3. Minecraft4. Among Us5. L'Atelier du jeu vidéo6. Mario Kart 8 Deluxe7. Mario Golf: Super Rush8. Stardew Valley9. The Great Ace Attorney Chronicles10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury11. Animal Crossing: New Horizons12. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 213. Pokémon Sword14. Super Mario Party15. MiitopiaRappelons que ce classement ne concerne que les ventes en téléchargement, et aucunement les ventes en physique. Si vous avez besoin de repères pour savoir si les places gagnées par certains titres de ce classement sont justifiées, on vous propose de lire notre test de Zelda Skyward Sword HD ou celui de Monster Hunter Storie 2: Wings of Ruin deux jeux plutôt appréciés par Fred et Kurogeek, les deux heureux testeurs de ces deux jeux parus sur Switch le mois dernier.