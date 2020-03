News Produits dérivés

LEGO Super Mario's adventures begin! 03/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à développer leur imagination par le jeu.

LEGO® Super Mario™ est une nouvelle gamme qui comprend une figurine interactive LEGO Mario. À l’aide de cette figurine, le joueur devra collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en briques LEGO. Cette nouvelle gamme va offrir aux enfants une expérience du monde de Super Mario comme ils ne l’ont jamais connue auparavant ! Super Mario va prendre vie dans le monde physique LEGO. L’expérience de jeu, transgénérationnelle et iconique prend une nouvelle dimension alliant challenges et interactivité.

C'est sur Twitter que LEGO et Nintendo ont présenté une nouvelle vidéo de LEGO Super Mario, le nouveau set de briques colorées aux couleurs à et l'effigie des personnages de l'univers Super Mario. Mais commençons sans plus attendre avec la vidéo officielle de présentation proposée sur YouTube :Cette annonce fait suite à la publication en début de semaine d'une annonce de ce partenariat entre Nintendo et LEGO Sur les réseaux sociaux, dans deux vidéos, l'une horizontale et l'autre verticale, on découvre l'utilisation qui pourra être faite des sets LEGO Super Mario. Rappelons en effet que plusieurs sets devraient être commercialisés dans les prochains mois.Voici les deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On y comprend que les hauts-parleurs du personnage Mario, doté d'un écran LCD pour retranscrire son émotion :On vous propose aussi quelques extraits de la vidéo qui illustrent le faciès de Mario en fonction de l'item avec lequel il interagit, ainsi qu'une photo du niveau créé par les enfants :Ces sets permettront de constituer une sorte de niveau interactif, car le personnage de Mario sera doté d'écrans couleur interagissant avec le reste des éléments. Par exemple, passer sur un bloc point d'interrogation permettra de gagner des pièces, sauter sur un Goomba permettra également de gagner des pièces... et sauter sur le drapeau de fin de niveau aussi... Une sacrée entorse aux principes de base d'un jeu Mario, mais cela ne semble poser de problème à personne !Dans son communiqué officiel , on apprend que Nintendo et LEGO ont collaboré ensemble pour imaginer cette "expérience de jeu physique", pour un lancement prévu dans le courant de l'année 2020.Voici comment LEGO résume le nouveau set :Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel LEGO Super Mario